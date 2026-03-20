Quanto guadagna Gianni Infantino? Lo stipendio del presidente FIFA nel 2025

Quanto guadagna Infantino? Il presidente della FIFA è alla guida dell’organo di governo del calcio mondiale dall’ormai dal lontano 2016, esattamente dieci anni. Il numero uno dell’organizzazione ha iniziato il suo terzo mandato nel 2023 e concluderà la sua attività di presidente nel 2027, avendo lanciato la prima edizione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre e il primo Mondiale a 48 Nazionali, in programma in USA, Canada e Messico nell’estate che sta per arrivare.

Nella sua carica da presidente della FIFA, Infantino ha visto crescere il suo compenso regolarmente (fatta eccezione per il periodo dell’emergenza Coronavirus), in linea con lo sviluppo del giro d’affari dell’organismo da lui presieduto, sempre in crescita anche grazie al lancio di nuovi tornei e come dimostrano i premi crescenti alle Nazionali per la Coppa del Mondo. Basti pensare che nel 2025 la FIFA ha fatto registrare ricavi per 2,66 miliardi di dollari, cifra spinta in particolar modo proprio dal nuovo Mondiale per Club.