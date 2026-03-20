Non soltanto il progetto Open VAR, che potrebbe essere cancellato. Un’ipotesi che è stata anticipata nei giorni scorsi ed è legata al fatto che molti arbitri si sentono messi in difficoltà dopo che i dirigenti hanno riconosciuto pubblicamente in televisione alcuni errori nelle partite del campionato attualmente in corso, con relative polemiche.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, un altro passo nel complicato rapporto di questi mesi con il mondo arbitrale potrebbe essere l’eliminazione di altre innovazioni come gli annunci al pubblico (la spiegazione delle decisioni dell’arbitro ai tifosi presenti allo stadio) e la ref cam (le immagini riprese dalla prospettiva dell’arbitro, con una piccola telecamera installata sul microfono).