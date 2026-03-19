Gravina sugli arbitri: «Vogliamo partire con il professionismo dalla prossima stagione»

Intanto, come sottolineato dal segretario generale Marco Brunelli, la quasi totalità delle risorse rivenienti dal Fondo a destinazione vincolata a seguito della delibera dello stesso Consiglio dello scorso 19 dicembre (circa 6,5 milioni di euro) saranno indirizzate al calcio giovanile, al calcio femminile e all’attività paralimpica.

Più risorse per il calcio giovanile, il calcio femminile e quello paralimpico. Dopo aver presentato ieri il nuovo progetto tecnico del calcio giovanile italiano varato dalla FIGC , nella riunione odierna del Consiglio Federale il presidente Gabriele Gravina ha ribadito come una progettualità educativo-sportiva dovrà essere sostenuta anche da interventi governativi dal momento che interessa un quarto della popolazione italiana nella fascia tra i 5 e i 12 anni di età.

«Ieri ho condiviso con voi la voglia di tornare a parlare di calcio. Ho visto che i vostri occhi hanno acquisito una luce diversa: parlare di calcio anziché dei soliti problemi fa bene a tutti noi e il progetto sul calcio giovanile è stato condiviso anche dal Consiglio Federale. Abbiamo assegnato queste nuove risorse in linea con il progetto tecnico presentato ieri», ha dichiarato Gravina in conferenza stampa.

Il presidente federale ha informato il Consiglio circa le attuali fibrillazioni all’interno del mondo arbitrale, che stanno minando la serenità del sistema nel suo complesso, auspicando che cessino queste condotte. Gravina ha fatto diretto riferimento all’inibizione inflitta al presidente dell’AIA Antonio Zappi, ha proseguito con le continue ed eccessive polemiche e strumentalizzazioni da parte di tesserati e commentatori circa le decisioni dei direttori di gara, con il fenomeno della violenza a danno degli arbitri, a cui la Federazione ha risposto con il massimo inasprimento delle sanzioni, e con il pericoloso precedente delle mancate designazioni nella terza categoria calabrese da parte del comitato regionale dell’AIA.

«Stiamo lavorando per capire modalità e tempistiche di un’eventuale modifica statutaria, però per quanto riguarda tutta la parte di una nuova struttura operativa, del professionismo, è nostra intenzione farla partire dalla prossima stagione. Vogliamo partire così per poi arrivare all’effettiva realizzazione della PGMOL (Professional Game Match Officials Limited, sulla falsa riga di quanto accade in Premier League, ndr)», ha spiegato il numero uno della FIGC.

A una settimana dalla semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord, Gravina si conferma ottimista: «Non sono preoccupato, sono sereno e non avverto senso di sfiducia. Basti pensare che per la prima volta nella storia del calcio italiano i biglietti per la partita con l’Irlanda del Nord sono andati esauriti solo un’ora dopo averli messi in vendita. Avremmo bisogno di cinque stadi per accontentare tutti i tifosi che ci stanno chiamando».

Tornando sul successo al Campionato Europeo del 2021, il presidente federale ha spiegato quanto sia importante avere oggi come cinque anni fa la spinta di tutto il popolo italiano: «Nel 2021 definii la nostra una squadra normale, che sarebbe potuta diventare speciale se tutti noi fossimo riusciti a far avvertire il senso dell’orgoglio e dell’appartenenza alla maglia azzurra».

«L’entusiasmo popolare nel 2021 ha aiutato la squadra, siamo diventati fortissimi grazie al vento azzurro di quei mesi. Dobbiamo uscire da momenti di depressione generale e i ragazzi devono sapere che la spinta del Paese deve portarci in America, anche a costo di andarci a nuoto». Da lunedì Gravina sarà a Coverciano con gli Azzurri: «Sono a stretto contatto con Gattuso, che ringrazio ancora una volta per lo straordinario lavoro di questi mesi. Vivremo quest’esperienza tutti insieme, con la giusta serenità, sapendo che se saremo bravi la ricompensa sarà straordinaria».