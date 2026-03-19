La Premier estende il tetto al prezzo dei biglietti dei settori ospiti fino al 2028

Nella giornata odierna i club di Premier League hanno trovato un accordo per prolungare per altre due stagioni il tetto al prezzo dei biglietti di tutti i settori ospiti. Una iniziativa che era stata proposta dal Milan anche per la Serie A e che il massimo campionato italiano di calcio sta valutando, dopo avere optato per la costituzione di una apposita commissione per arrivare a una valutazione.

Tornando alla Premier League i 20 club del massimo campionato inglese hanno quindi confermato il prezzo massimo a 30 sterline (poco meno di 35 euro considerando il cambio attuale). Una iniziativa che è in vigore in Inghilterra da ben 10 stagioni e che arriverà a toccare quota 12 stagioni consecutive.