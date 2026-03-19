Mondadori, utile in calo nel 2025 ma crescono i dividendi: quanto incassano i Berlusconi

Nel dettaglio, i ricavi si sono attestati a 931,6 milioni di euro , in leggero calo rispetto ai 934,7 milioni del 2024. L ’EBITDA Adjusted , dopo la crescita dello scorso anno, è ancora in aumento e si attesta a 158,2 milioni rispetto ai 157,6 milioni del 2024 «grazie alla continuativa attività di efficientamento della struttura che ha consentito di confermare la redditività anche in assenza di una crescita dei ricavi».

Mondadori ha chiuso il 2025 con un utile netto a 54 milioni di euro , in lieve calo rispetto ai 60,2 milioni del 2024, «nonostante una minore quota del risultato di pertinenza di terzi derivante dalle acquisizioni perfezionate nell’esercizio 2025 relative alla quota residua, pari al 25% del capitale sociale di ALI, nonché di un’ulteriore quota, pari al 24,5%, di Edizioni Star Comics». Lo spiega la stessa società, di cui Marina Berlusconi è presidente, nella nota con cui ha svelato i conti al 31 dicembre 2025.

L’EBITDA di Gruppo è pari a 151,2 milioni, in leggera contrazione rispetto ai 155 milioni al 31 dicembre 2024. L’EBIT del Gruppo Mondadori, positivo per 84,2 milioni. Anche questo è in lieve diminuzione rispetto all’anno scorso, «riconducibile, oltre ai fattori già descritti in precedenza che hanno inciso sull’andamento dell’EBITDA, ai maggiori ammortamenti per complessivi 4 milioni di euro, derivanti principalmente dai maggiori investimenti realizzati e dagli effetti puramente contabili del processo di Purchase Price Allocation (PPA) relativo all’allocazione del prezzo delle società acquisite negli ultimi cinque anni».

Il risultato netto del Gruppo al 31 dicembre 2025, dopo la quota di pertinenza di terzi, è positivo per 54 milioni di euro, in flessione di 6,2 milioni di euro rispetto ai 60,2 milioni di euro dell’esercizio 2024, nonostante una minore quota del risultato di pertinenza di terzi derivante dalle acquisizioni perfezionate nell’esercizio 2025 relative alla quota residua, pari al 25% del capitale sociale di ALI, nonché di un’ulteriore quota, pari al 24,5%, di Edizioni Star Comics.

Dividendi Berlusconi da Mondadori: la quota di Fininvest

Sulla base dei risultati dell’esercizio 2025, il Consiglio di Amministrazione propone alla prossima Assemblea degli Azionisti in programma per il 21 aprile 2026, di corrispondere ai propri azionisti a titolo di dividendo, 0,154 euro per azione, in crescita del 10% per complessivi circa 40 milioni di euro. Tale importo corrisponde a un payout di quasi il 75% dell’utile netto 2025 e a un dividend yield pari al 7,3% rispetto al prezzo dell’azione al 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda i dividendi, la cifra maggiore sarà incassata da Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi (tra le altre azionista di maggioranza di Mediaset-MFE) che detiene una quota pari al 53,3% del capitale sociale (mentre il 46,94% è flottante in Borsa e il restante 0,21% è legato alle azioni proprie) e il 69,53% dei diritti di voto. In questo modo, quindi, Fininvest incasserà 21,4 milioni di euro di dividendi da Mondadori, in crescita rispetto ai 19,5 milioni dello scorso anno.