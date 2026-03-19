Inter, niente multa in Norvegia per l’utilizzo dello sponsor Betsson

Niente multa per l’Inter per aver utilizzato lo sponsor Betsson in Norvegia nella gara contro il Bodø/Glimt in Champions League. Lo ha spiegato a Calcio e Finanza un portavoce del Lotteritilsynet, l’Autorità norvegese per il gioco d’azzardo, che ha risposto a una nostra richieste di informazioni.

La gara del 18 febbraio scorso all’Aspmyra tra Bodø/Glimt e Inter (finita 3-1 per i norvegesi, che si sono ripetuti vincendo 2-1 a San Siro al ritorno eliminando i nerazzurri) era finita infatti sotto la lente del Lotteritilsynet per via della sponsorizzazione presente sulla maglia nerazzurra. In Norvegia, infatti, è consentito fare pubblicità esclusivamente agli operatori statali Norsk Tipping e Norsk Rikstoto. «In Norvegia è illegale offrire e promuovere giochi d’azzardo senza licenza. Lo scopo della legge norvegese sul gioco d’azzardo è garantire che i servizi di gioco siano organizzati in modo adeguato e sotto controllo pubblico, con l’obiettivo di prevenire il gioco problematico e altre conseguenze sociali negative legate al gioco», spiega un portavoce del Lotteritilsynet a Calcio e Finanza.