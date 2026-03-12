Palermo accelera per il nuovo Barbera: conclusa la conferenza preliminare dei servizi

Si tratta di un passaggio tecnico-amministrativo fondamentale nel percorso che porterà all’inizio effettivo dei lavori. Uno step accolto con grande soddisfazione anche dall’amministrazione comunale del capoluogo siciliano. «Si tratta di un nuovo e importante passo avanti nel percorso verso la riqualificazione dello stadio – ha commentato il sindaco Roberto Lagalla –. La chiusura della fase odierna sancisce infatti la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera, funzionale alla dichiarazione di interesse pubblico del progetto che sarà formalizzata attraverso una apposita delibera di giunta».

Mentre il Palermo di Filippo Inzaghi è in piena corsa per la promozione in Serie A, la società rosanero sta accelerando in maniera decisa per il restyling dello stadio cittadino Renzo Barbera . Infatti, si sono conclusi i lavori della Conferenza preliminare dei servizi relativa al progetto di riqualificazione.

«Desidero ringraziare il Palermo per la collaborazione proficua che continua con l’amministrazione comunale e tutti gli enti coinvolti che hanno preso parte alla conferenza, contribuendo con il proprio lavoro e le proprie competenze a questo risultato. Un apprezzamento va anche al Consiglio comunale per il contributo che ha già annunciato di voler assicurare in questo percorso, segno di una volontà condivisa di lavorare insieme nell’interesse della città», ha continuato il primo cittadino.

Guardando in avanti, per il progetto di ristrutturazione del Barbera si attende la Conferenza decisoria che sarà chiamata a valutare il progetto di fattibilità economica della riqualificazione dello stadio. «Continuiamo a lavorare insieme al Palermo con l’obiettivo di consegnare ai tifosi e alla città uno stadio moderno e di livello, all’altezza delle ambizioni della città – ha concluso il sindaco Lagalla –. L’obiettivo comune è anche quello di far rientrare il Barbera tra gli impianti candidati ad ospitare competizioni di livello internazionale, a partire dagli Europei del 2032».

«Il buon esito dei lavori della conferenza di servizi preliminare – ha aggiunto l’amministratore delegato della società rosanera Giovanni Gardini – ha dato modo al Palermo di riconfermare la propria disponibilità a un impegno condiviso per la realizzazione di uno stadio moderno e funzionale, a beneficio di tutta la collettività. Il Club infatti si è sempre manifestato pronto a farsi carico della maggior parte dell’investimento sul nuovo impianto, correlato a un accordo di concessione pluridecennale, ben consapevole delle ricadute sociali e dei benefici che la nuova opera potrebbe generare per tutta la città in termini di riqualificazione urbana. Tutto questo rafforza la posizione di Palermo nella rosa sempre più ristretta di città candidate per ospitare EURO 2032, abilitando così ulteriori opportunità di sviluppo comune. Il buon avanzamento del progetto è frutto dell’ottima collaborazione tra club, istituzioni ed enti coinvolti, tutti ugualmente consapevoli che questa sia un’occasione cruciale per la nostra città, i suoi abitanti e i suoi tifosi. E per questo ringraziamo ancora il sindaco e tutti gli uffici comunali per lo sforzo profuso».