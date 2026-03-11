La Roma riacquista Trigoria: riscattato il centro sportivo dopo vent’anni di leasing

Nel dettaglio, la Roma aveva sottoscritto il 28 dicembe 2005 un contratto di leasing finanziario di 15 anni con Banca Italease (attualmente Banco BPM ), cedendo quindi la proprietà del centro sportivo per 30 milioni . L’operazione era stata conclusa dalla AS Roma Real Estate , società creata ad hoc per l’operazione e fuori dal perimetro consolidato della società capitolina. Il club giallorosso (che ha pagato poi 2,7 milioni annui per l’utilizzo del centro sportivo) ottenne così liquidità all’epoca necessaria, considerando che una parte dei proventi dall’operazione è stata usata per pagare gli stipendi arretrati ed evitare sanzioni dalla FIGC .

Il centro sportivo di Trigoria torna nella totale proprietà della Roma . Dopo vent’anni di leasing , infatti, il club giallorosso ha comunicato nelle scorse settimane a Banco BPM la propria intenzione di riscattare il complesso immobiliare del Centro Sportivo Fulvio Bernardini , come appreso da Calcio e Finanza .

Il 5 maggio 2020, pochi mesi prima della scadenza del contratto, erano stati sospesi i pagamenti della quota capitale dei canoni dall’1 aprile 2020 fino all’1 marzo 2021, con conseguente allungamento del piano di rimborso fino all’1 novembre 2021, considerando l’emergenza Covid. Il 25 novembre 2021, poi, era stato sottoscritto un ulteriore accordo per prolungare la scadenza all’1 dicembre 2022, pagando quindi altre 12 rate di canoni mensile e la cifra dell’acquisto finale pari a 5,9 milioni di euro. Infine, il 30 novembre 2022 la data per il riscatto finale è stata spostata all’1 dicembre 2025, mentre il riscatto finale è sceso a 300mila euro.

Proprio l’1 dicembre 2025, così, AS Roma Real Estate ha inviato a Banco BPM una lettera per comunicare l’intenzione di riscattare il complesso immobiliare del Centro Sportivo Fulvio Bernardini e quindi tornare in possesso di Trigoria. Un riscatto da 300mila euro che resta subordinato alla sottoscrizione tra le parti di un accordo quadro per definire gli adempimenti necessari alla compravendita definitiva del centro sportivo, il suo utilizzo fino al closing e alcune procedure amministrative relative a tre particelle dell’area. Ma l’obiettivo del club giallorosso e della proprietà è di riacquisire il proprio centro sportivo, chiudendo definitivamente il ventennale leasing fatto partire nel 2005.