La UEFA sfida la FIFA: no a qualsiasi allargamento del Mondiale per Club

Infantino ha dichiarato questa settimana che il prossimo torneo « potrebbe essere qualcosa di più » di un evento a 32 squadre. È inoltre noto che vorrebbe che la competizione si svolgesse con maggiore frequenza rispetto all’attuale cadenza quadriennale: la sua ambizione finale sarebbe quella di organizzarla ogni due anni o addirittura ogni anno.

Qualsiasi tentativo di espansione — ad esempio a 48 squadre come i Mondiali per Nazionali sia maschile che femminile — incontrerebbe però la più ferma opposizione della UEFA. L’organismo europeo si opporrebbe anche a un aumento del numero di squadre europee partecipanti, attualmente 12, o a una maggiore frequenza del torneo.

Fonti sentite dal Times hanno inoltre sottolineato che anche i club europei condividono la stessa posizione. Un cambiamento che potrebbe essere accettato sarebbe permettere a più di due squadre provenienti dallo stesso paese europeo di partecipare. Il torneo dello scorso anno negli Stati Uniti, vinto dal Chelsea e al quale ha preso parte anche il Manchester City, si è svolto senza la presenza delle squadre campioni nazionali come Liverpool, Barcellona e Napoli.