Giuseppe Riso è uno degli agenti più influenti del panorama calcistico italiano e internazionale. Nato a Reggio Calabria 42 anni fa, nel 2012 Riso ha fondato la GR Sports Agency, un’agenzia che nel 2025 ha raggiunto un fatturato di quasi 19 milioni di euro e un utile di 6,5 milioni. E che soprattutto cura gli interessi di numerosissimi calciatori di primo piano, dall’ex milanista Sandro Tonali, ora al Newcastle, agli interisti Frattesi e Carlos Augusto passando, solo per citare qualche nome di una lista molto lunga, per i romanisti Mancini e Cristante e i laziali Rovella e Cataldi. Calcio e Finanza lo ha incontrato nei suoi uffici nel cuore di Milano per un colloquio a tutto tondo su cosa voglia dire essere un procuratore nel calcio di oggi spaziando su varie tematiche: da come si diventa agenti di giocatori a come ha imparato il mestiere da maestri d’eccezione quali l’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani e l’ex agente Mino Raiola (ora scomparso) sino a sviscerare dall’interno i segreti del calciomercato e alle previsioni dei movimenti per la campagna trasferimenti della prossima estate che, in verità, come ha ammesso, è già iniziata.

Il ruolo dell’agente e la crescita della GR Sports D. Com’è la vita di un agente così importante? Si viaggia molto anche fuori dal periodo di mercato? R. «Soprattutto! È quando si prepara il terreno in vista della finestra ufficiale di trasferimenti. Bisogna avere la capacità di sapersi muovere su più tavoli e offrire più soluzioni possibili ai propri assistiti. Fortunatamente i miei ragazzi hanno tutti un grande mercato intorno a loro, e avere buoni rapporti sia in Italia che all’estero ti garantisce più frecce all’arco. Poi decide il calciatore. Io non ci dormo la notte per loro, per ognuno di loro». D. Dopo l’ultimo mercato invernale, la GR Sports ha aumentato il suo valore (dai 410 milioni di ottobre 2024 agli oltre 436 milioni di febbraio 2026 del valore complessivo del roster) rientrando nella Top 15 mondiale. Nelle ultime sessioni, hai chiuso diverse operazioni, soprattutto in Italia: quanto è difficile, ad esempio, mettere d’accordo tra loro presidenti come De Laurentiis e Marinakis del Nottingham Forest (per Lorenzo Lucca) oppure Lotito e Percassi (per Daniel Maldini)? R. «Le relazioni nel calcio sono tutto. E più in profondità si va nei contatti, più c’è la possibilità di creare connessioni vincenti. Io faccio il possibile (ride, ndr) ma condivido sul fatto che non sia sempre così facile mettere d’accordo personalità così forti».

Gli inizi a Giannino e il legame con Galliani D. Molti nostri lettori si domandano: come si diventa un dei procuratori più importanti sul panorama europeo? R. «Non c’è una regola. Ci sono delle occasioni che devi prendere al volo e in cui credere, e ovviamente lavorare tanto». D. Allora partiamo dall’inizio: sei venuto in Lombardia con la famiglia quando eri ragazzo e nei primi anni del nuovo secolo eri nello staff di Giannino, noto ristorante milanese, e al tempo base, non solo culinaria, di Adriano Galliani, allora amministratore delegato del Milan e vero dominus del calcio italiano. R. «Sì, in quel momento Giannino era probabilmente la base del mercato e di tanti presidenti. Era il 2006 e da lì tutto è iniziato. C’erano Galliani, i dirigenti e i calciatori più importanti provenienti da tutto il mondo. La maggior parte degli affari passava da lì. Si facevano nottate intere parlando e trattando di calcio e ho avuto la fortuna, servendo ai tavoli, di ascoltare e imparare». D. Come inizia il legame con Galliani? R. «Lui mi ha notato e mi ha dato la possibilità di passare del tempo con lui sbrigando delle commissioni e quello mi permetteva di stargli vicino». D. Galliani, un maestro di prim’ordine. R. «Certo. Altrimenti per arrivare a sedersi a tavoli come quelli dove c’era lui ci sarebbero voluti anni. Per lui ho sbrigato mille faccende, anche il custode della Champions del Milan, quella vinta ad Atene nel 2007». D. Cioè? R. «Ora ti spiego. Con lui andavamo in varie location in giro per l’Italia, e io ero l’addetto alla custodia della Champions: la poggiavamo nel ristorante di turno e controllavo che al trofeo non succedesse nulla. Al di là dell’aneddoto, la verità è che io cercavo di seguire Galliani il più possibile per imparare. Lui tutte le mattine, verso le nove, quando era in vacanza a Forte Dei Marmi leggeva i giornali e beveva il caffè in piazzetta. Il mio obiettivo era quello di anticiparlo per farmi trovare già lì. A quel punto iniziavano la giornata e le telefonate. Provavo a capire come lui gestisse i problemi e alcune dinamiche le capivo a distanza di giorni. È stata una vera e propria Università e lo è tutt’ora, perché io appena ho un problema lo cerco. Ogni volta che fai un pranzo o una cena con lui ne esci che sei un’altra persona perché ti dà dei consigli mirati». D. Quando ti ha fatto capire che saresti potuto diventare un uomo d’affari nel calcio? R. «Ho capito che si fidava di me quando mi permetteva di stare con lui e con la sua famiglia. Per esempio, quando vedevo che lui voleva arrivare a un determinato calciatore, allora io mi spostavo, chiamavo, mi nascondevo e cercavo di capire se e in quale modo potessi essere utile in quell’operazione». D. Nel 2012, ti metti in proprio e fondi la tua società, la GR Sports, che adesso è un’azienda che fattura svariati milioni di euro. R. «Anche lì su consiglio di Galliani. Io già lavoricchiavo come procuratore con un agente. A un certo punto, portò il figlio a collaborare con lui, e Galliani mi disse: “Quando entrano i figli diventa tutto più complicato”». D. Probabilmente presagiva l’arrivo dei figli di Berlusconi nel Milan (Barbara Berlusconi fu amministratrice delegata del Milan insieme a Galliani dal 2013 al 2017) R. «(sorride, ndr)….. All’epoca avevo 27 anni e iniziai a pensare di mettermi in proprio. Quindi partii cominciando a investire su un piccolo ufficio che condividevo con altre persone. A dire il vero, inizialmente il mio ufficio era la macchina». Giuseppe Riso

Il suggerimento di Mino Raiola D. E poi? R. «Poi arrivò un altro grande consiglio». D. Da parte di chi? R. «A quei tempi frequentava Giannino anche il grandissimo Mino Raiola (manager italo-olandese scomparso nel 2022 ed ex agente tra gli altri di Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli, ndr). Io lo guardavo, lo ammiravo e lo ascoltavo parecchio e lui mi diede un consiglio che mi cambiò la vita». D. Vale a dire? R. «Un giorno mentre servivo ai tavoli mi disse: “Ho sentito che vuoi fare il procuratore”, notando che mentre sbrigavo le commissioni di lavoro, cercavo di stare il più possibile vicino a Galliani. E Mino mi disse: “Se vuoi diventare un procuratore devi litigare con Galliani”. Al momento io non capii cosa volesse dire. Solo qualche mese dopo, riflettendo su quella frase, ne compresi il significato: mi stava dicendo che per fare questo mestiere devi saper litigare anche con i più potenti del settore, e quindi con Galliani. È una questione di ruoli, di recidere il cordone ombelicale, altrimenti non vieni riconosciuto». D. E quindi cos’hai fatto? R. «Stiamo parlando di 13 anni fa. Io avevo già sotto contratto Bryan Cristante, Andrea Petagna e Antonio Caracciolo. Questi sono i primi giocatori che ho preso e sono orgoglioso di dire che tutt’oggi sono ancora con me. Caracciolo giocava nel Pavia mentre Cristante e Petagna nella Primavera del Milan. All’inizio, non si guadagnava niente, perché i primi veri contratti per i calciatori arrivano in un secondo momento». R. E quindi lavoravi ancora da Giannino? R. «Certo. Anzi mi ricordo di aver chiesto al proprietario se potessi portare a cena due o tre volte al mese questi ragazzi. Passavo dall’essere il cameriere e tuttofare la sera prima, a diventare il manager di calciatori in quella successiva». D. Questo è un grande attestato di stima e amicizia. Torniamo però a cosa hai fatto dopo quel consiglio di Raiola: “Litigare con Galliani”. R. «Lo seguii naturalmente. Colsi l’occasione quando ci fu da vendere Cristante al Benfica nell’estate 2014. Galliani, a un certo punto, cambiò idea e voleva mandare a monte l’affare. Io presi un appuntamento proprio per litigare con lui. La cosa mi riuscì, però quando lasciai il suo ufficio ero tutto sudato e mi dissi: “È finita”». D. Cosa avvenne poi? R. «Per circa sei mesi non ci parlammo e non ci salutammo. Poi alla fine siamo riusciti a metterci una pietra sopra, a passare del tempo insieme e così è passata. Però da quel momento secondo me cambiò la percezione dell’intero ambiente su di me. Quindi, in fin dei conti, aveva ragione Mino e indubbiamente il suo consiglio mi cambiò la vita». Giuseppe Riso e il direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini D. Dalle tue parole emerge una grande ammirazione per Raiola. R. «Secondo me andrebbe istituito un premio a nome Mino Raiola per gli agenti. Mino è stato veramente un visionario e un fuoriclasse. È stato uno che ha cambiato il nostro modo di lavorare e secondo me andrebbe ricordato tutti gli anni. Tante volte sento accostare un po’ il lavoro che ha fatto Mino a quello che si fa ora, ma non c’è paragone». D. In effetti fu tra i primi, se non il primo, a prendersi cura degli assistiti a tutto tondo non solo per la parte strettamente calcistica ma anche per quella umana. Adesso la tua filosofia è ancora prendere i giovani e fare scouting tra i profili emergenti? R. «Adesso siamo tra le agenzie più importanti ed è normale che siano anche i calciatori a cercarci. Quindi abbiamo anche giocatori già più pronti. Comunque non perdiamo la nostra filosofia, quella di crescere i talenti fin da quando sono giovani. Cominci a formarli anche da un punto di vista mentale». Il ruolo delle famiglie nella gestione di un calciatore D. Qual è cosa più difficile nel gestire un ragazzo, che magari arriva nella grande città e si trova su un palcoscenico importante? R. «Le famiglie, perché non sempre sono costruttive. Spesso creano grandi attese e pressioni e queste a volte influenzano il calciatore. Poi oggi, con i social i ragazzi sono inevitabilmente più esposti a insulti, critiche o esaltazioni che possono far perdere loro l’equilibrio. A tutto questo si aggiunge poi una problematica contingente del calcio italiano di oggi…». D. Ovvero? R. «In Italia oggi esiste un problema di mancanza di talento e questo fa sì che basti poco per esaltare un calciatore in situazioni in cui probabilmente ci vorrebbe ancora un po’ di tempo. Io dico sempre una cosa: in tutti i percorsi, in tutti i mestieri, alla fine ci sono alti e bassi. È nei momenti difficili che riconosci il livello di una persona». D. Puoi fare qualche esempio? R. «Sandro Tonali. Lui è un campione soprattutto a livello umano, che poi diventa campione sul campo. Questa è anche l’importanza di crescerli da giovani. Il mio obiettivo è quello di far capire come reagire davanti a certe difficoltà». D. Anche Bryan Cristante ha una storia molto particolare. R. «Sono davvero orgoglioso del percorso di Cristante e ti assicuro che è un esempio di resilienza e personalità. All’inizio della sua carriera, tra Pescara e Palermo, non giocava praticamente mai, poi e andato al Benfica e ha trovato la sua strada vincendo il primo titolo. Oggi è un campione, capitano e futuro della Roma».