«Non posso crederci, l’ha concesso». Nicolò Barella è scattato in piedi dalla panchina, tra stupore e rabbia, quando l’arbitro Manganiello, dopo il controllo al VAR, ha indicato il centro del campo assegnando all’Atalanta la rete dell’1-1 nella sfida di San Siro. Il più agitato è Cristian Chivu, raramente visto così furioso: è uscito dall’area tecnica, ha protestato animatamente ed è stato prima ammonito e poi espulso.

Ma l’episodio che ha coinvolto Dumfries e portato al pareggio dei bergamaschi non è stato l’unico dell’incontro. Poco dopo, Scalvini ha colpito Frattesi in area di rigore. L’Inter ha reclamato con decisione il penalty, con Aleksandar Kolarov in prima linea nella protesta. Anche in questo caso, il VAR Gariglio — dismesso dalla Can nel 2023 dopo appena 19 partite di Serie A in sei stagioni e poi destinato proprio al VAR — ha confermato la decisione dell’arbitro: per lui nessun errore evidente.