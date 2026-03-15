Restyling del Flaminio, il Comune chiede integrazioni alla Lazio sul progetto

Ci vorrà ancora del tempo prima di capire se il progetto per il Flaminio presentato dalla Lazio potrà effettivamente approdare alla conferenza di servizi. Come riportato dal Messaggero, il 2 marzo il Campidoglio ha inviato una lettera alla società biancoceleste chiedendo circa venti integrazioni alla documentazione, da consegnare entro 30 giorni, quindi entro l’inizio di aprile. Alcune richieste sono semplici dettagli formali, altre richiedono un lavoro più articolato.

Il presidente Claudio Lotito, però, si mostra fiducioso: «Non ci sono difficoltà. Stiamo lavorando insieme agli studi di architettura e alle tre università coinvolte. Diversi documenti sono già pronti e contiamo di presentare tutto forse anche prima della scadenza», ha commentato.