L’ufficializzazione ancora non è arrivata ma, stando a quanto appreso da Calcio e Finanza , la trattativa sarebbe alle battute finali e non dovrebbe mancare molto per l’annuncio. L’OTT ha deciso di puntare forte sulla Coppa del Mondo dopo essersi assicurata i diritti per tutte le 104 partite del torneo in diretta streaming, con l’intenzione di guardare ora al circuito business-to-business.

Dopo essersi assicurata i diritti di trasmissione dei Mondiali 2026 per il grande pubblico, DAZN si prepara a mettere le mani anche sugli esercizi commerciali. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza , la piattaforma di sport in streaming – che in Italia trasmetterà la Serie A fino al 2029 – avrebbe acquisito i diritti anche per la trasmissione di tutto il torneo nei bar, ristoranti e locali pubblici .

Una doppia scommessa, dunque, per la piattaforma, in attesa di capire se l’Italia riuscirà a qualificarsi per la competizione. Tra meno di due settimane andrà infatti in scena il primo dei due incontri validi per i playoff che, in caso di successo, manderebbero gli Azzurri di Gennaro Gattuso in USA, Canada e Messico. E tra i primi tifosi ci saranno proprio DAZN e Rai, detentori dei diritti tv del Mondiale in Italia e che avrebbero investito complessivamente intorno ai 160 milioni di euro.

La trasmissione nei locali pubblici non sarebbe una prima volta per DAZN, che già la scorsa estate aveva incluso la trasmissione di tutte le partite del Mondiale per Club 2025 (il nuovo torneo a 32 squadre) nel pacchetto dedicato agli esercizi commerciali, e per la prossima estate è pronta ad andare nella stessa direzione.

Si rimane invece in attesa di sviluppi per quanto riguarda l’offerta commerciale per il pubblico (di cui il CEO Stefano Azzi aveva parlato a Calcio e Finanza) e per eventuali partnership di distribuzione del torneo. Si capirà così se DAZN vorrà tenere il Mondiale tutto per sé ottimizzando l’investimento al massimo, oppure se opterà per una distribuzione facendo leva su alcuni partner (sulla scorta di quanto accadde con Mediaset per il Mondiale per Club), spostando però il terreno di collaborazione sul versante dello streaming, dal momento in cui i diritti per la trasmissione in chiaro sono nelle mani della Rai.