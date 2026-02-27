Quella del Mondiale è un’operazione importante per DAZN, perché la piattaforma « sarà l’unica a trasmetterlo tutto. Stiamo facendo alcuni ragionamenti strategici sul fronte delle partnership ma è ancora prematuro per “sbilanciarsi” condividendo dettagli. Tutta la squadra italiana però è già al lavoro per celebrare al meglio questo momento », ha commentato a Calcio e Finanza Stefano Azzi , CEO di DAZN per l’Italia.

La piattaforma di sport in streaming DAZN ha annunciato questo pomeriggio di avere rilevato in Italia i diritti di trasmissione dei Mondiali 2026, che si disputeranno in estate negli Stati Uniti d’America, in Canada e in Messico. Si tratterà della prima Coppa del Mondo con 48 Nazionali partecipanti e solo l’OTT la manderà in onda integralmente nel nostro Paese.

Sul fronte dell’investimento, Azzi ha aggiunto che «siamo orgogliosi di essere i soli a trasmettere, dalla stagione 2021, tutta la Serie A che è il nostro fiore all’occhiello e ancora di più lo siamo di aver investito ulteriormente per portare ai nostri tifosi, per la prima volta nella storia di DAZN in Italia, un torneo così prestigioso come il Mondiale. Dopo le emozioni che il campionato ci regalerà nel rush finale, si accenderà un’altra bellissima emozione sulla nostra app. La portata degli investimenti non può che essere diversa perché da una parte abbiamo un campionato che vive per sei mesi, dall’altro un evento premium che è concentrato nell’arco di un mese».

L’acquisto dei diritti tv è arrivato prima di sapere se l’Italia sarà presente o meno al Mondiale, una scommessa non da poco per DAZN: «È una scommessa per tutti ma abbiamo voluto fare questo investimento importante per quello che il Mondiale rappresenta da sempre, ovvero la vetrina più prestigiosa al mondo».

«Il valore del Mondiale però è molteplice e non si esaurisce solo nell’arricchimento del nostro portfolio di diritti già ricco e ampio. Il torneo inizierà l’11 giugno e terminerà il 19 luglio e ci darà modo di costruire un ponte tra la stagione che si sarà appena conclusa della Serie A e quella nuova così che i nostri tifosi possano avere sempre eventi premium accesi in app come la Coppa del Mondo 2026 ma anche gli Europeo di Volley femminili e maschili», ha aggiunto.

In chiusura, Azzi ha parlato di quali abbonati potranno seguire le partite della Coppa del Mondo in estate: «La visione del Mondiale sarà certamente inclusa per gli abbonati al pacchetto Full e Family, stiamo valutando l’offerta commerciale per chi ha un abbonamento DAZN diverso. Prossimamente presenteremo l’offerta commerciale, insieme alla squadra che racconterà il Mondiale e a tutta una serie di nuove funzionalità innovative che sono in sviluppo e che renderanno l’esperienza su DAZN più immersiva, portando lo spettatore ancora più vicino all’azione».