Nella giornata di ieri DAZN ha ufficializzato l’acquisto dei diritti tv dei Mondiali 2026. Come anticipato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane, la piattaforma di sport in streaming trasmetterà tutte le 104 partite della rassegna iridata, che si giocherà in USA, Canada e Messico tra l’11 giugno e il 19 luglio.

L’annuncio di ieri si unisce a quello della Rai, che il giorno prima ha ufficializzato l’acquisto dei diritti di trasmissione di 35 partite in chiaro, che andranno in onda prevalentemente su Rai 1. Tra le sfide che la tv di Stato manderà in onda ci saranno sicuramente la partita inaugurale, le due semifinali e la finalissima. A queste si aggiungeranno gli appuntamenti dell’Italia, in caso di qualificazione.