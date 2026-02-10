L’acquisizione delle sfide in Giappone è stata annunciata a dicembre del 2025, poco prima del sorteggio per i gironi della Coppa del Mondo: nel Paese del Sol Levante DAZN trasmetterà tutte le 104 partite (seppur non in esclusiva) e i match della Nazionale nipponica andranno in onda gratuitamente in streaming .

I Mondiali di calcio di USA, Canada e Messico corrono spediti verso DAZN . Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza , la piattaforma di sport in streaming – che in Italia manda in onda tutta la Serie A fino al 2029 – è vicina ad acquisire i diritti di trasmissione nella rassegna iridata nel nostro Paese, aggiungendo così eventualmente al proprio portafoglio un altro mercato dopo la Spagna e il Giappone .

L’annuncio per quanto riguarda la Spagna è invece più recente. Qui DAZN distribuirà in esclusiva a pagamento il canale del Gruppo Mediapro, che manderà in onda tutte le gare valide per la Coppa del Mondo 2026. Si rafforza in questo modo la partnership tra l’OTT e la FIFA, che la scorsa estate ha portato a un accordo per la trasmissione globale del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre.

Tornando all’Italia, DAZN sarebbe dunque vicina a rilevare i diritti tv dell’evento. Trattandosi di una storica “prima volta”, bisogna capire come la piattaforma vorrà ottimizzare questa opportunità, essendo diversa dalla recente esperienza del Mondiale per Club. In quel caso DAZN mandò in onda gli incontri gratuitamente e siglò un’intesa con Mediaset per la condivisione di alcune partite (rinnovata poi per i big match della Liga spagnola). Tuttavia, è ancora troppo presto per delineare la strategia commerciale dell’OTT, dalle modalità di trasmissione della Coppa del Mondo a eventuali accordi di distribuzione.

Tra le emittenti in corsa rimane anche la Rai. La tv di Stato dovrebbe acquisire i diritti di alcune partite della Coppa del Mondo, in cui rientrerebbero quelle dell’Italia (qualora gli Azzurri si qualificassero per la manifestazione). Una scommessa importante per le emittenti coinvolte e per l’equilibrio tra investimento e introiti, dal momento in cui l’assegnazione ufficiale avverrà prima della disputa dei playoff di marzo, senza sapere ancora se l’Italia volerà negli Stati Uniti.

Sfide, quelle della Nazionale, che inevitabilmente spostano molto in termini di audience e che di conseguenza possono influenzare anche i ricavi. La presenza degli Azzurri – come ovvio che sia – garantirebbe un pubblico complessivamente superiore, con benefici anche in termini di raccolta pubblicitaria. Al contrario, un’assenza dell’Italia sposterebbe le cifre verso il basso.

La FIFA assegnerà i diritti del torneo prima della disputa degli spareggi, prevalentemente per una questione di tempistiche. Se i diritti fossero venduti successivamente, per i broadcaster non ci sarebbe tempo a sufficienza per attivare il mercato pubblicitario e valorizzare l’investimento nel migliore dei modi.