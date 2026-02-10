Mateta: l'ex obiettivo di mercato di Juve e Milan non si opera. L'annuncio del Crystal Palace

A ufficializzare la scelta è stato oggi il tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner in conferenza stampa: «Fortunatamente non ha bisogno di un intervento chirurgico al ginocchio . L’infortunio non è così grave come si temeva e quindi pensiamo, ed è anche il parere di diversi specialisti e medici, che si possa gestire il ginocchio in un modo migliore rispetto alla chirurgia».

Dopo aver vissuto una finestra invernale di calciomercato da grande protagonista con vista sulla Serie A, Jean-Philippe Mateta ha deciso che non si sottoporrà ad alcun tipo di intervento chirurgico a quel ginocchio che ha fatto saltare il suo trasferimento al Milan . Oltre ai rossoneri, il nome dell’attaccante francese è stato accostato con forza alla Juventus , sia prima che dopo il naufragio della trattativa con il club milanese.

Evitata quindi l’operazione, ora Mateta seguirà un percorso fatto di terapie che lo terrà fuori per alcune settimane: «Starà fuori per un certo periodo – conferma Glasner –. Non posso dire due settimane, tre settimane o quattro settimane, ma non ha bisogno di un’operazione, e questo è molto positivo, quindi speriamo che possa tornare presto».

«Ovviamente è una delusione, ma ora guarda ai prossimi mesi ed è positivo per lui che sia stata presa una decisione definitiva. Naturalmente, alla fine è stato lui a prendere la decisione finale, con la raccomandazione di tutti gli specialisti e del nostro staff medico – conclude Glasner, che ha ufficializzato inoltre che a fine stagione lascerà il Crystal Palace –. Svolgerà la prossima fase della riabilitazione qui al centro di allenamento e vuole tornare il prima possibile per contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi. Questa è la sua mentalità, e credo che sia la cosa migliore che possa fare».