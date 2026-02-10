Mateta: l'ex obiettivo di mercato di Juve e Milan non si opera. L'annuncio del Crystal Palace

Dopo aver vissuto una finestra invernale di calciomercato da grande protagonista con vista sulla Serie A, Jean-Philippe Mateta ha deciso che non si sottoporrà ad alcun tipo di intervento chirurgico a quel ginocchio che ha fatto saltare il suo trasferimento al Milan. Oltre ai rossoneri, il nome dell’attaccante francese è stato accostato con forza alla Juventus, sia prima che dopo il naufragio della trattativa con il club milanese.
A ufficializzare la scelta è stato oggi il tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner in conferenza stampa: «Fortunatamente non ha bisogno di un intervento chirurgico al ginocchio. L’infortunio non è così grave come si temeva e quindi pensiamo, ed è anche il parere di diversi specialisti e medici, che si possa gestire il ginocchio in un modo migliore rispetto alla chirurgia».
Evitata quindi l’operazione, ora Mateta seguirà un percorso fatto di terapie che lo terrà fuori per alcune settimane: «Starà fuori per un certo periodo – conferma Glasner –. Non posso dire due settimane, tre settimane o quattro settimane, ma non ha bisogno di un’operazione, e questo è molto positivo, quindi speriamo che possa tornare presto».
«Ovviamente è una delusione, ma ora guarda ai prossimi mesi ed è positivo per lui che sia stata presa una decisione definitiva. Naturalmente, alla fine è stato lui a prendere la decisione finale, con la raccomandazione di tutti gli specialisti e del nostro staff medico – conclude Glasner, che ha ufficializzato inoltre che a fine stagione lascerà il Crystal Palace –. Svolgerà la prossima fase della riabilitazione qui al centro di allenamento e vuole tornare il prima possibile per contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi. Questa è la sua mentalità, e credo che sia la cosa migliore che possa fare».