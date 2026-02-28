Napoli al lavoro per il nuovo centro sportivo: entro maggio la scelta dei terreni

Proseguono le verifiche del Napoli per individuare il sito più adatto alla costruzione del nuovo centro sportivo. Come riportato da Il Mattino, da alcune settimane a coordinare i sopralluoghi e i confronti con le amministrazioni locali è l’architetto Bruno Discepolo, già assessore regionale nella giunta guidata da Vincenzo De Luca. Discepolo è stato incaricato da Aurelio De Laurentiis di guidare il gruppo di progettisti chiamato a sviluppare il piano, che prevede una foresteria e almeno dieci campi da calcio.

L’ultimo vertice si è svolto a Pozzuoli, per valutare l’area di Monterusciello. Si tratta di una zona ampia che comprende sia gli ex terreni destinati negli anni ’90 alla cosiddetta “Coverciano del tennis”, sia spazi in cui sono già stati investiti fondi del Pnrr per il nuovo stadio cittadino e per la realizzazione della foresta urbana. Un’ipotesi tutt’altro che semplice, considerando che alcune particelle sono di proprietà privata e che il valore complessivo dei terreni si aggira intorno ai 20 milioni di euro.