La FIFA multa Israele per violazione delle norme anti discriminazione

Il Comitato Disciplinare della FIFA ha sanzionato la federcalcio israeliana (IFA) per violazioni degli articoli 13 (comportamento offensivo e violazioni dei principi del fair play) e 15 (discriminazione e abuso razzista) del suo Codice Disciplinare. Il lavoro del Comitato è stato attivato dalla segnalazione portata avanti durante il 74° Congresso FIFA dalla federcalcio palestinese (PFA), che aveva avanzato accuse di discriminazione. Comitato che ora ha evidenziato molteplici violazioni commesse dall’IFA nei suoi obblighi come associazione membro della FIFA.

In un documento di 40 pagine, la decisione ha elencato numerosi comportamenti razzisti nel calcio israeliano: dagli slogan che esaltano la purezza razziale sugli spalti del Beitar Jerusalem agli insulti contro i giocatori arabi, fino ai «messaggi politici e militaristi» pubblicati sui social da dirigenti delle leghe professionistiche e del Maccabi Netanya. A proposito della condivisione di un articolo ostile a qualsiasi cessate il fuoco a Gaza, la commissione disciplinare ha osservato che «l’assenza di qualsiasi linguaggio attenuante – come appelli alla moderazione, preoccupazione per le vittime civili o il riconoscimento di principi umanitari – rende questa pubblicazione non solo politicamente carica, ma anche eticamente problematica».