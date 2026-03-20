Sassuolo, sei calciatori isolati dal gruppo squadra per pertosse

“Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra”, si legge nella nota.

Sei calciatori del Sassuolo sono stati isolati per un caso di pertosse all’interno del gruppo squadra. Lo ha spiegato lo stesso club neroverde in una nota, alla vigilia della sfida contro la Juventus.

“I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi”.

“Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff”, conclude il Sassuolo. Al momento la partita contro i bianconeri non pare comunque a rischio.

“Affrontiamo una squadra forte, si è aggiunta qualche altra complicazione in una settimana particolare e abbastanza difficile. Giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani, ci prepariamo a questa gara provando a farla diventare una opportunità per chi abbiamo a disposizione. Sappiamo che sarà molto difficile ma abbiamo voglia di cogliere questa opportunità, provando a resistere alle difficoltà cercando di fare una gara piena”, ha commentato il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso in conferenza stampa.