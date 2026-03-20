Missione Mondiali, 28 convocati per l’Italia: novità Palestra, torna Chiesa

In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina . Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.

Sono 28 i calciatori convocati dal Ct Gennaro Gattuso e il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Torna a vestire la maglia azzurra Federico Chiesa, campione d’Europa nel 2021 e lontano dalla Nazionale da EURO 2024. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024.

Da segnalare l’assenza di calciatori del Milan, con Davide Bartesaghi e Samuele Ricci non selezionati per la spedizione, al netto dell’infortunato Matteo Gabbia.

Italia convocati playoff Mondiali – L’elenco completo degli Azzurri

Di seguito, l’elenco completo dei convocati: