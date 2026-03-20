L’aiuto della Premier ai club virtuosi: FPF inglese più leggero per il mercato

In un emendamento presentato giovedì, e qui sta la novità, si propone che ai club che non arrivino a toccare il limite dell’85% per due stagioni venga consentito di utilizzare fino al 10% non utilizzato nel terzo anno, permettendo loro di superare il limite senza incorrere in una multa. Un club, per esempio, che spendesse l’80% dei ricavi in trasferimenti, stipendi dei giocatori e commissioni agli agenti per due anni consecutivi sarebbe libero di poter spendere il 95% nel terzo anno.

Una proposta, elaborata dal Brighton, a cui nessun club presente in Premier League si è detto contrario e quindi si prevede che questa venga approvata tramite voto prima della fine della stagione corrente. Questo per far sì che le regole economiche-finanziarie siano già delineate con grande anticipo prima della prossima annata sportiva e, soprattutto prima dell’inizio del calciomercato estivo.

Nell’iniziativa del Brighton persiste una convinzione di fondo: chi non ha mai violato le regole, anzi chi può essere definito un club virtuoso perché è ben lontano dai limiti imposti dal Fair Play Finanziario interno, deve in qualche modo aver un vantaggio in vista delle stagioni successive e il surplus del 10% sul tetto ricavi-costo rosa viene ritenuto il giusto compromesso. Opinione che, come detto, è comune tra tutti i club di Premier League.

Inoltre, questa compensazione del 10% viene vista come un modo per porre un freno a quei club che competono in Europa e che già devono stare sotto il 70% nel rapporto ricavi-costi rosa, come previsto dal Fair Play Finanziario UEFA. Una percentuale più alta andrebbe a favorire nettamente club che percepiscono già i ricavi per la partecipazione alle competizioni europee, in special modo quelli che prendono parte alla Champions League.