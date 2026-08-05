La soprintendente sul Flaminio: «Nessun accordo con la Lazio, la conferenza è in corso»

A Roma ogni squadra potrebbe avere il suo stadio. La Lazio si trasferirebbe al Flaminio, argomento che tiene calde le discussioni in questa estate. Club biancoceleste con cui però non è ancora stato trovato un accordo, come ribadito dalla soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Daniela Porro.

«È in corso una conferenza di servizi preliminare, stiamo esaminando uno studio di prefattibilitá.

Questo è quanto. Nessuno ha sottoscritto nessun accordo. Stiamo esaminando, per quanto concerne le nostre competenze, il progetto che è stato presentato nell’ambito della conferenza di servizi». Così Porro a Radio Roma Sound, rispondendo a chi le chiedeva se fosse stato trovato un accordo con la Lazio sul Flaminio.