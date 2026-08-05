La soprintendente sul Flaminio: «Nessun accordo con la Lazio, la conferenza è in corso»

Al momento sta proseguendo l’esame dello studio di prefattibilità nell’ambito della conferenza dei servizi.

Di
Anna Botton
Onefootball
Stadi
Lotito indagine minacce
Claudio Lotito (Foto: Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

A Roma ogni squadra potrebbe avere il suo stadio. La Lazio si trasferirebbe al Flaminio, argomento che tiene calde le discussioni in questa estate. Club biancoceleste con cui però non è ancora stato trovato un accordo, come ribadito dalla soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Daniela Porro.

«È in corso una conferenza di servizi preliminare, stiamo esaminando uno studio di prefattibilitá.
Questo è quanto. Nessuno ha sottoscritto nessun accordo. Stiamo esaminando, per quanto concerne le nostre competenze, il progetto che è stato presentato nell’ambito della conferenza di servizi». Così Porro a Radio Roma Sound, rispondendo a chi le chiedeva se fosse stato trovato un accordo con la Lazio sul Flaminio.

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La conferenza dei servivi preliminare per il progetto di riqualificazione della Lazio per lo stadio Flaminio è ripartita a inizio luglio in seguito alla presentazione, da parte del club di Claudio Lotito, delle modifiche richieste. Se non ci saranno altre pause, i lavori della conferenza andranno avanti fino a inizio agosto.

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