Cos'è e chi c'è dietro Fonbet, lo sponsor russo che può fare saltare Pirlo Ct

Il caso che sta mettendo a rischio la nomina di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale ha portato improvvisamente sotto i riflettori italiani un marchio molto conosciuto in Russia, ma decisamente meno familiare al pubblico occidentale. Si tratta di Fonbet, operatore di scommesse sportive del quale l’ex centrocampista è diventato global ambassador nell’ottobre del 2025, pochi mesi dopo l’arrivo sulla panchina dello United FC di Dubai.

Ma cos’è Fonbet e chi controlla il principale bookmaker russo? Fondata a Mosca nel 1994, la società è uno degli operatori più longevi del settore nel Paese e ha costruito nel tempo una posizione dominante attraverso le scommesse online, una rete di punti vendita fisici e un portafoglio di sponsorizzazioni che attraversa calcio, hockey e numerose altre discipline.

Cos’è Fonbet e cosa fa l’operatore russo

Fonbet è un operatore autorizzato a organizzare e raccogliere scommesse sportive in Russia. Attraverso il proprio sito, le applicazioni mobili e i punti di raccolta sul territorio, permette agli utenti di puntare su eventi di calcio, hockey, basket, tennis e altre competizioni, sia prima dell’inizio delle gare sia durante il loro svolgimento.

L’offerta non comprende soltanto le giocate. La piattaforma propone anche risultati in tempo reale, statistiche, calendari, contenuti editoriali e, per determinati eventi, servizi di streaming. Un modello che tende a trasformare il bookmaker in un ecosistema digitale dedicato allo sport, nel quale la raccolta delle scommesse rimane il centro dell’attività ma viene affiancata da strumenti pensati per aumentare il tempo trascorso dagli utenti sulla piattaforma.

L’attività viene esercitata attraverso Fonkor LLC, la società indicata nei regolamenti ufficiali come organizzatrice delle scommesse e titolare della relativa licenza russa. Fonkor è controllata al 100% dalla società per azioni Clear Center, con sede nella regione di Mosca e un capitale sociale di Fonkor superiore a 1,2 miliardi di rubli (quasi 13,5 milioni di euro al cambio attuale).