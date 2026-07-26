Castro verso la Roma: l'impatto del nuovo acquisto sul bilancio del club

Dopo il mancato arrivo di Crysencio Summerville, accasatosi all’Al Hilal di Simone Inzaghi, la Roma ha ripreso a lavorare per sistemare la rosa da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista del ritorno in Champions League. Il club giallorosso – secondo le indiscrezioni della stampa sportiva – avrebbe messo le mani su Santiago Castro, attaccante del Bologna che con i felsinei ha realizzato 22 gol in due stagioni e mezza.
L’investimento per il calciatore da parte della Roma ammonterà a 30 milioni di euro di parte fissa, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori 5 milioni di euro di bonus. In questo modo Gasperini avrà l’alternativa a Donyell Malen, attaccante olandese rivelazione della passata stagione e riscattato al termine del campionato scorso dall’Aston Villa per 25 milioni di euro.
L’impatto a bilancio dell’acquisto di Castro
Ma come impatterà questa operazione sui conti della Roma? Quanto costerà Castro ai giallorossi per l’esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2027? Secondo le indiscrezioni, l’attaccante firmerà un contratto fino al 30 giugno 2031, motivo per cui la quota ammortamento per la stagione 2026/27 dovrebbe essere pari a 6 milioni di euro.
A questa cifra bisognerà aggiungere lo stipendio della punta dell’Uruguay. Castro in giallorosso dovrebbe guadagnare 2,2 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a 4,07 milioni di euro lordi. Sulla base di queste cifre, il costo complessivo del calciatore per la Roma in vista della prossima stagione sarà dunque di poco superiore ai 10 milioni di euro. Al momento, solo Malen e Dovbyk costano più di Castro, per un reparto offensivo che supera i 36 milioni complessivi.