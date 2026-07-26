Castro verso la Roma: l'impatto del nuovo acquisto sul bilancio del club

Dopo il mancato arrivo di Crysencio Summerville, accasatosi all’Al Hilal di Simone Inzaghi, la Roma ha ripreso a lavorare per sistemare la rosa da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista del ritorno in Champions League. Il club giallorosso – secondo le indiscrezioni della stampa sportiva – avrebbe messo le mani su Santiago Castro, attaccante del Bologna che con i felsinei ha realizzato 22 gol in due stagioni e mezza.

L’investimento per il calciatore da parte della Roma ammonterà a 30 milioni di euro di parte fissa, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori 5 milioni di euro di bonus. In questo modo Gasperini avrà l’alternativa a Donyell Malen, attaccante olandese rivelazione della passata stagione e riscattato al termine del campionato scorso dall’Aston Villa per 25 milioni di euro.