Openda va al Lione: le cifre e l'impatto dell'operazione sui conti della Juventus

Dopo l’addio di Dusan Vlahovic, il mercato degli attaccanti della Juventus si muove ancora una volta in uscita. In attesa di capire chi arriverà per soddisfare le esigenze di Luciano Spalletti, il club bianconero ha trovato un accordo con il Lione per la cessione della punta francese Lois Openda, che si trasferirà in prestito alla corte di Paulo Fonseca.

Openda era arrivato alla Juventus la scorsa stagione in prestito dal Lipsia e a fine campionato erano scattate le condizioni per l’obbligo di riscatto. Nella stagione 2025/26 Openda è costato 10,7 milioni di euro tra prestito e stipendio, mentre dopo l’acquisto da 40 milioni di euro, la cifra per la stagione 2026/27 è cresciuta a 17,55 milioni di euro, un costo rilevante per una punta che ha faticato molto e ha realizzato solamente due gol.