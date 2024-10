Chi è Sergey Lomakin? Si chiama Sergey Lomakin, 51 anni, russo ma con passaporto di Cipro, un patrimonio personale da 1,7 miliardi di dollari che lo colloca al 1.951° posto nella classifica di Forbes degli uomini più ricchidel pianeta.

Gli ultimi rumors internazionali – secondo quanto riportato da ll Corriere dello Sport – lo vogliono interessato all’Udinese, club che dal 1986 è saldamente in mano alla famiglia Pozzo. Secondo il quotidiano sportivo, Lomakin avrebbe già contattato la famiglia Pozzo (che controlla anche il Watford in Inghilterra) per avviare una trattativa.

Tuttavia, stando a quanto riportato da Il Messaggero Veneto, i Pozzo non vorrebbero disimpegnarsi dal calcio e soprattutto dall’Udinese, per la quale accetterebbero piuttosto una partnership per sviluppare il club in prospettiva futura, ponendosi come garanti del progetto, come successo a Bergamo con l’Atalanta, guidata ancora dalla famiglia Percassi, nonostante l’ingresso di capitali americani.

Chi è Sergey Lomakin – La risposta dell’Europa dell’Es al CFG

Il nome di Lomakin non è nuovo all’interno del mondo del calcio. Nel recente passato, il New York Times l’ha definito “la risposta dell’Europa dell’Est al City Football Group”, alludendo al network di squadre in giro per il mondo che fanno capo al Manchester City (che controlla anche il Palermo in Italia).

Lomakin attualmente controlla l’RFS Riga (Lettonia),il Pafos (Cipro), e il Rodina Mosca (Serie B russa). L’imprenditore ha la residenza a Cipro (il che gli permette di evitare di finire nelle black list come gli altri uomini d’affari russi), ma di fatto vive nella torre Buji Khalifa a Dubai. Il suo core business è la vendita al dettaglio: ha fondato Fix Price, catena di discount con 4.000 sedi circa tra Russia, Georgia, Bielorussa, Lettonia e Uzbekistan.