Una sfida intrisa di storia. Stasera al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta la seconda semifinale dei Mondiali 2026 mette in campo una rivalità che deborda dal rettangolo verde. Da un lato l’ Inghilterra di Thomas Tuchel che arriva all’appuntamento dopo sessant’anni dall’ultima coppa iridata. Dall’altro l’ Argentina di Lionel Scaloni campione in carica e ultima formazione sudamericana ancora in gioco in un torneo dove le europee hanno recitato un ruolo da protagonista.

Il valore delle rose: l’Inghilterra vale quasi il doppio dell’Argentina

Secondo le valutazioni di Transfermarkt riprese da Calcio e Finanza, l’Inghilterra è la seconda rosa più preziosa dell’intero Mondiale con 1,36 miliardi di euro, alle spalle della sola Francia. L’Argentina campione del mondo è settima, ferma a 782,5 milioni: quasi 580 milioni di distacco, un valore complessivo inferiore di oltre il 40% rispetto ai Tre Leoni.

L’Inghilterra schiera un gruppo nel pieno della maturità di mercato, trascinato dal galactico Jude Bellingham (130 milioni). L’Argentina, che sei mesi dopo il trionfo del 2022 valeva molto di più, oggi paga il passaggio di testimone: Lionel Messi ha trentanove anni e una valutazione ormai simbolica, e il peso si è spostato sulle spalle dei due centravanti Julian Alvarez (100 milioni) e Lautaro Martínez (85).