Arrivata la firma del pm Ascione: l'inchiesta arbitri verso l'archiviazione

Alla fine la firma del pubblico ministero Maurizio Ascione sulla sulla richiesta di archiviazione è arrivata, ponendo la parola fine all’indagine penale sul mondo arbitrale che vede fra gli indagati anche l’ex designatore Gianluca Rocchi.

Nella serata di ieri, dopo un pomeriggio di faccia a faccia e riunioni con l’aggiunto e co-assegnatario del fascicolo, Paolo Ielo, e con il procuratore Marcello Viola, il pm, cheda domani alla Procura europea, si è convinto che gli elementi raccolti in quasi due anni di inchiesta per frode sportiva a carico di Rocchi – che avrebbe agito nelle assegnazioni in concorso con esponenti dell’Inter – non sono sufficienti e solidi al punto da reggere in un eventuale processo.