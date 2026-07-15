Arrivata la firma del pm Ascione: l'inchiesta arbitri verso l'archiviazione

Alla fine la firma del pubblico ministero Maurizio Ascione sulla sulla richiesta di archiviazione è arrivata, ponendo la parola fine all’indagine penale sul mondo arbitrale che vede fra gli indagati anche l’ex designatore Gianluca Rocchi.
Nella serata di ieri, dopo un pomeriggio di faccia a faccia e riunioni con l’aggiunto e co-assegnatario del fascicolo, Paolo Ielo, e con il procuratore Marcello Viola, il pm, cheda domani alla Procura europea, si è convinto che gli elementi raccolti in quasi due anni di inchiesta per frode sportiva a carico di Rocchi – che avrebbe agito nelle assegnazioni in concorso con esponenti dell’Inter – non sono sufficienti e solidi al punto da reggere in un eventuale processo.
Fino a qualche ora prima il pm era contrario alla linea dei vertici della Procura milanese. Dunque questa parte di indagine va verso l’archiviazione mentre per gli episodi delle presunte bussate alla sala VAR di Lissone gli atti vanno a Monza per competenza territoriale. Inoltre la carte sulla vicenda andranno anche alla giustizia sportiva affinché valuti eventuali illeciti.
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