Niente Roma: il Fenerbahce acquista Greenwood per 39 milioni di euro

Infatti, oltre a specificare la firma del calciatore su un contratto di quattro anni, il Fenerbahce ha ufficializzato di aver riconosciuto al Marsiglia un corrispettivo totale di 39 milioni di euro, pagabili in tre anni. Inoltre, al club turco, come da comunicato, sarà in carico il contributo di solidarietà previsto dalla normativa FIFA.

«Ingaggiato nell’estate del 2024 – si legge nel comunicato ufficiale del Marsiglia –, Mason Greenwood ha vestito la maglia del Marsiglia per due stagioni. Nella sua prima stagione, ha disputato 36 partite in tutte le competizioni, contribuendo a 28 di esse con 22 gol e 6 assist. Queste prestazioni di alto livello hanno aiutato l’OM a conquistare il secondo posto in campionato, garantendosi così un posto in Champions League. Nella stagione 2025-2026, Mason Greenwood ha confermato la sua importanza per la squadra marsigliese, partecipando a 45 partite in tutte le competizioni, segnando 26 gol e fornendo 11 assist. Ha concluso la stagione come capocannoniere della Ligue 1».