Francia-Spagna fa sorridere la Rai: è la partita più vista dei Mondiali con oltre 8,5 milioni di spettatori

Francia-Spagna, prima semifinale dei Mondiali 2026, è fin qui la partita più vista della rassegna iridata mandata in onda dalla Rai. La televisione di Stato, che si è aggiudicata la trasmissione di 35 sfide della competizione, ha ancora in programma l’altra semifinale Argentina-Inghilterra, la finale 3°-4° posto e la finalissima di domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium.

La sfida di Dallas, che ha visto le Furie Rosse battere 2-0 la nazionale di Deschamps eguagliando così il record di imbattibilità dell’Italia, è stata vista su Rai 1 da ben 8.559.000 persone raggiungendo uno share del 48,2%. Il primo tempo ha avuto un seguito pari a 8.104.000 persone con il 44,1% di share, mentre la ripresa ha addirittura raggiunto 9.009.000 spettatori con uno share del 52,6%.