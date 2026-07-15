Francia-Spagna fa sorridere la Rai: è la partita più vista dei Mondiali con oltre 8,5 milioni di spettatori

Si tratta della terza sfida con più pubblico trasmessa in chiaro in questo 2026.

Di
Luca Cosentini
Media
Onefootball
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(Photo by Lars Baron/Getty Images)

Francia-Spagna, prima semifinale dei Mondiali 2026, è fin qui la partita più vista della rassegna iridata mandata in onda dalla Rai. La televisione di Stato, che si è aggiudicata la trasmissione di 35 sfide della competizione, ha ancora in programma l’altra semifinale Argentina-Inghilterra, la finale 3°-4° posto e la finalissima di domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium.

La sfida di Dallas, che ha visto le Furie Rosse battere 2-0 la nazionale di Deschamps eguagliando così il record di imbattibilità dell’Italia, è stata vista su Rai 1 da ben 8.559.000 persone raggiungendo uno share del 48,2%. Il primo tempo ha avuto un seguito pari a 8.104.000 persone con il 44,1% di share, mentre la ripresa ha addirittura raggiunto 9.009.000 spettatori con uno share del 52,6%.

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Questi numeri posizionano Francia-Spagna come la terza partita in chiaro più vista di questo 2026, dietro solamente alle due sfide dell’Italia negli spareggi per i Mondiali contro Irlanda del Nord e Bosnia Erzegovina. La semifinale ha raccolto 10.036.000 telespettatori con uno share del 43,82%. La finale, che ha decretato la terza esclusione degli Azzurri dai Mondiali, ha raggiunto 12.162.000 spettatori pari al 53.4% di share.

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