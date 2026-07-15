UniCredit sostiene il piano di sviluppo di Union con un minibond tokenizzato da 5 milioni

Si tratta di un investimento strategico che rafforza il percorso di crescita e consolida l’evoluzione di Union SpA come Società Benefit , sempre più orientata alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla creazione di valore per il territorio, i clienti e il sistema energetico nazionale. L’operazione rappresenta anche uno dei più avanzati esempi di applicazione della finanza digitale agli investimenti nell’economia reale. La tokenizzazione del minibond su blockchain pubblica introduce infatti un’ infrastruttura tecnologica evoluta , capace di rendere la gestione dei flussi finanziari più efficiente, trasparente, tracciabile e automatizzata lungo l’intero ciclo di vita dell’obbligazione.

«La transizione energetica richiede investimenti, visione e la capacità di adottare strumenti innovativi a supporto della crescita – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Union S.p.A., Massimo Accurso –. Con questa operazione compiamo un passo importante nel nostro percorso di sviluppo, accelerando gli investimenti nella realizzazione di cinque nuovi impianti fotovoltaici e rafforzando il ruolo di Union nella produzione di energia da fonti rinnovabili. La collaborazione con UniCredit conferma la solidità del nostro progetto industriale e ci permette di coniugare innovazione finanziaria, sostenibilità e crescita, creando le condizioni per generare valore nel lungo periodo».

Questo investimento rappresenta per l’istituto un ulteriore passo nella costruzione di un modello energetico sempre più integrato , che unisce vendita di energia, efficientamento energetico e produzione da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di accompagnare concretamente la transizione energetica del Paese. L’iniziativa si inserisce pienamente nella strategia ESG di Union SpA , orientata a coniugare crescita economica, sostenibilità ambientale e innovazione, attraverso investimenti capaci di generare benefici concreti e duraturi.

«Questa operazione rappresenta un’evoluzione significativa nella strategia finanziaria di Union – ha commentato il CFO di Union S.p.A., Vincenzo Andreozzi –. L’utilizzo di un minibond tokenizzato su blockchain pubblica ci consente di accedere a uno strumento innovativo che rende più efficienti, trasparenti e automatizzati i processi di gestione finanziaria, confermando al tempo stesso la capacità dell’azienda di dialogare con stakeholder finanziari attraverso soluzioni evolute. La collaborazione con UniCredit testimonia la nostra credibilità finanziaria e rafforza un modello di crescita fondato su una gestione equilibrata degli investimenti e su un approccio orientato all’innovazione».

L’operazione è stata strutturata da UniCredit, che ha agito in qualità di arranger e unico investitore. BlockInvest ha fornito l’infrastruttura tecnologica per la tokenizzazione del titolo, mentre Weltix ha operato quale Responsabile del Registro ai sensi della normativa vigente. Simmons & Simmons ha assistito l’operazione per gli aspetti legali, documentali e fiscali.

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