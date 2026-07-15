La Spagna batte la Francia e vola in finale ai Mondiali: eguagliato il record di imbattibilità dell'Italia

Una vittoria meritata e praticamente mai in discussione ha regalato alla Spagna un’altra finale Mondiale, evento che mancava dal 2010, anno in cui le Furie Rosse vinsero la loro prima Coppa del Mondo. Una prestazione di livello assoluto quella della nazionale di Luis de la Fuente che non ha lasciato scampo alla corazzata francese di Didier Deschamps, che lascia così la panchina dei galletti con una sconfitta netta.
Oltre al prestigioso successo contro la grande favorita di questi Mondiali, che porta Rodri e compagni all’ultimo atto del torneo iridato, la Spagna ieri sera ha raggiunto un record che resistiva da cinque anni. Infatti, la nazionale spagnola, considerando anche la sfida di Dallas, ha inanellato il 37esimo risultato utile consecutivo tra amichevoli e i tempi supplementari, eguagliando così lo score dell’Italia di Roberto Mancini messo a referto fra il 2018 e il 2021.
Le strisce di imbattibilità più lunghe nella storia delle nazionali
Ecco quindi la top 8 aggiornata delle sequenze senza sconfitte più lunghe mai registrate da una nazionale di calcio:
- Italia 37 partite (2018-2021)
- Spagna 37 partite (2024-in corso)
- Argentina 36 partite (2019-2022)
- Brasile 35 partite (1993-1996)
- Spagna 35 partite (2007-2009)
- Algeria 35 partite (2018-2022)
- Marocco 34 partite (2025-2026)
- Ungheria 32 partite (1950-1954)
L’ultima sconfitta della Spagna nei tempi regolamentari o supplementari risale a un’amichevole giocata a Londra il 22 marzo 2024 contro la Colombia. Da quella serata è cominciata la striscia che oggi vale il primo posto assoluto, superando l’Argentina di Lionel Scaloni, altra semifinalista dei Mondiali che oggi, mercoledì 15, affronta l’Inghilterra per regalarsi la seconda finale consecutiva.
L’imbattibilità di Messi e compagni è stata costruita tra il 2019 e il 2022. A interromperla fu la sorprendente sconfitta contro l’Arabia Saudita all’esordio dei Mondiale in Qatar, che videro l’Albiceleste trionfare ai rigori contro la Francia. Ora, in caso di successo nella finale della Coppa del Mondo, la Spagna conquisterà il suo secondo titolo e farà registrare il nuovo record di imbattibilità per una Nazionale.
Come nacque e finì il record dell’Italia
Il ciclo di imbattibilità degli Azzurri, invece, prese il via il 10 ottobre 2018, con l’1-1 casalingo contro l’Ucraina in amichevole a Genova.
Da quel pareggio la Nazionale di Mancini non conobbe più sconfitte per quasi tre anni, un percorso impreziosito dal trionfo all’Europeo dell’11 luglio 2021 e proseguito anche nelle prime partite delle qualificazioni al Mondiale 2022, edizione a cui poi l’Italia non riuscì clamorosamente a partecipare.
La serie si interruppe il 6 ottobre 2021, quando proprio la Spagna si impose 2-1 a Milano nella semifinale di Nations League, che segnò, inoltre, la prima sconfitta interna per l’Italia in gare ufficiali dal lontano 1999. In totale, sulle 37 partite di imbattibilità, gli Azzurri collezionarono 28 vittorie (considerando solo quelle arrivate prima degli eventuali rigori) e nove pareggi.