La Spagna batte la Francia e vola in finale ai Mondiali: eguagliato il record di imbattibilità dell'Italia

Una vittoria meritata e praticamente mai in discussione ha regalato alla Spagna un’altra finale Mondiale, evento che mancava dal 2010, anno in cui le Furie Rosse vinsero la loro prima Coppa del Mondo. Una prestazione di livello assoluto quella della nazionale di Luis de la Fuente che non ha lasciato scampo alla corazzata francese di Didier Deschamps, che lascia così la panchina dei galletti con una sconfitta netta.

Oltre al prestigioso successo contro la grande favorita di questi Mondiali, che porta Rodri e compagni all’ultimo atto del torneo iridato, la Spagna ieri sera ha raggiunto un record che resistiva da cinque anni. Infatti, la nazionale spagnola, considerando anche la sfida di Dallas, ha inanellato il 37esimo risultato utile consecutivo tra amichevoli e i tempi supplementari, eguagliando così lo score dell’Italia di Roberto Mancini messo a referto fra il 2018 e il 2021.