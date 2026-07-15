Conte sulla Nazionale: «È l'ora dei fatti. Saltare tre Mondiali di fila è un'impresa al contrario»

Si tratterebbe di un ritorno per il tecnico salentino che in questi mesi non ha portato avanti alcun discorso con un club, e che potrebbe dunque tornare a essere il Ct della Nazionale. Proprio sugli Azzurri, Conte si è lasciato andare a una battuta in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. «Sono state dette troppe parole. È l’ora dei fatti, non delle chiacchiere e della politica . Non possiamo saltare tre Mondiali di fila: è stata compiuta un’impresa al contrario».

Un messaggio chiaro e deciso che arriva direttamente alla Federcalcio, guidata ora da Giovanni Malagò, che ha deciso di affidarsi a Maldini proprio per scegliere il Ct giusto che avrà l’importantissimo compito di rilanciare il movimento azzurro con un chiaro obiettivo: centrare quella qualificazione ai Mondiali che mancano dal lontano 2014.

Conte, che con la Nazionale ha disputato gli Europei 2016, non ha nemmeno iniziato il percorso nelle qualificazioni Mondiali 2018, che fu affidato a Giampiero Ventura che fu il primo Ct a fallire questo obiettivo. Dopo di lui toccò a Roberto Mancini, che vince gli Europei, e per ultimo Gennaro Gattuso. Conte, dal canto suo, ritiene di essere l’uomo giusto per aprire un ciclo in Azzurro, c’è prima la rassegna continentale del 2028 da conquistare e poi disputare. La palla però ora è nel campo di Maldini e Leonardo, che stanno valutano diversi nomi per la panchina dell’Italia, fra cui c’è anche quello del tecnico ex Juve, Inter e Napoli.