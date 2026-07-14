L'ex Inter e Milan Dario Simic arrestato in Croazia per corruzione

L’ex nazionale croato Dario Simic, che ha giocato in Italia con le maglie di Inter e Milan, è stato arrestato oggi in Croazia nell’ambito di un’operazione anticorruzione legata allo sviluppo di un campeggio sulla costa adriatica. Lo riferiscono i media locali e il suo avvocato.
Secondo l’agenzia di stampa statale Hina, Simic è stato fermato a Zagabria con l’accusa di aver ottenuto illegalmente i permessi per la realizzazione di un campeggio sulla costa centrale della Croazia.
Il suo legale, Ivan Stanic, ha però respinto le accuse, definendole infondate e sostenendo che il suo assistito ha sempre agito «con onestà e integrità». «Simic non si sente colpevole perchè non ha mai commesso alcun atto illecito», ha dichiarato l’avvocato, aggiungendo che non vi sono motivi per disporne la custodia cautelare. Né la polizia né l’ufficio della Procura anticorruzione hanno finora confermato ufficialmente l’arresto.
I media locali hanno tuttavia pubblicato fotografie dell’ex calciatore in manette mentre veniva fatto scendere da un veicolo della polizia. Insieme al 50enne sono state arrestate altre due persone: un ex funzionario regionale del turismo, accusato di averlo aiutato a ottenere le autorizzazioni necessarie per il campeggio, e un imprenditore locale che avrebbe svolto il ruolo di intermediario.
Nel 2024 le autorità locali di Tisno, dove si trova il campeggio, avevano presentato un esposto nei confronti di Simic per presunti lavori edilizi abusivi in un’area costiera protetta. L’inchiesta riguarda un piccolo campeggio privato con dieci piazzole e una capacità massima di trenta ospiti. Lo scorso anno l’ex funzionario del turismo e altre quattro persone erano già stati incriminati per il presunto rilascio illecito delle autorizzazioni.
La carriera di Dario Simic
Simic ha lasciato la nazionale croata nel 2008, dopo essere diventato il primo giocatore del Paese a raggiungere le 100 presenze con la maglia della Croazia. Difensore, ha esordito con la Dinamo Zagabria nel 1992 e quattro anni dopo ha debuttato in nazionale, contribuendo al terzo posto conquistato dalla Croazia ai Mondiali del 1998.
Dopo sei stagioni alla Dinamo è passato all’Inter, per poi trasferirsi al Milan, con cui ha conquistato uno scudetto e due Champions League.
Nel 2008 è approdato al Monaco, prima di tornare alla Dinamo Zagabria due anni dopo e chiudere la carriera. Dopo il ritiro ha fondato un’importante azienda di acqua minerale, i cui prodotti sono distribuiti in tutta la regione.