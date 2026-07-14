L'ex Inter e Milan Dario Simic arrestato in Croazia per corruzione

L’ex nazionale croato Dario Simic , che ha giocato in Italia con le maglie di Inter e Milan, è stato arrestato oggi in Croazia nell’ambito di un’ operazione anticorruzione legata allo sviluppo di un campeggio sulla costa adriatica. Lo riferiscono i media locali e il suo avvocato.

Il suo legale, Ivan Stanic, ha però respinto le accuse, definendole infondate e sostenendo che il suo assistito ha sempre agito «con onestà e integrità». «Simic non si sente colpevole perchè non ha mai commesso alcun atto illecito», ha dichiarato l’avvocato, aggiungendo che non vi sono motivi per disporne la custodia cautelare. Né la polizia né l’ufficio della Procura anticorruzione hanno finora confermato ufficialmente l’arresto.

I media locali hanno tuttavia pubblicato fotografie dell’ex calciatore in manette mentre veniva fatto scendere da un veicolo della polizia. Insieme al 50enne sono state arrestate altre due persone: un ex funzionario regionale del turismo, accusato di averlo aiutato a ottenere le autorizzazioni necessarie per il campeggio, e un imprenditore locale che avrebbe svolto il ruolo di intermediario.

Nel 2024 le autorità locali di Tisno, dove si trova il campeggio, avevano presentato un esposto nei confronti di Simic per presunti lavori edilizi abusivi in un’area costiera protetta. L’inchiesta riguarda un piccolo campeggio privato con dieci piazzole e una capacità massima di trenta ospiti. Lo scorso anno l’ex funzionario del turismo e altre quattro persone erano già stati incriminati per il presunto rilascio illecito delle autorizzazioni.