La Spagna sfida la Francia: a rischio il record di imbattibilità dell'Italia

La Spagna si trova a un solo passo dalla storia. E non solo perché si gioca questa sera la semifinale dei Mondiali contro la Francia , visto che le Furie Rosse hanno ancora aperto un ciclo di imbattibilità . Al momento la formazione di Luis de la Fuente è arrivata a 36 partite consecutive senza sconfitte entro i tempi supplementari avvicinandosi così al primato assoluto detenuto dall’Italia di Roberto Mancini, capace di restare imbattuta per 37 gare tra il 2018 e il 2021.

La semifinale di questa sera mette di fronte la prima e la terza forza del ranking FIFA , aggiornato dopo i quarti di finale del Mondiale (12 luglio). Nel frattempo l’Italia, complici le assenze dalle fasi finali delle ultime tre edizioni della competizione iridata, è scivolata al quindicesimo posto della classifica mondiale.

Le strisce di imbattibilità più lunghe nella storia delle nazionali

Ecco la top 8 delle sequenze senza sconfitte più lunghe mai registrate da una nazionale di calcio:

Italia 37 partite (2018-2021) Argentina 36 partite (2019-2022) Spagna 36 partite (2024-in corso) Brasile 35 partite (1993-1996) Spagna 35 partite (2007-2009) Algeria 35 partite (2018-2022) Marocco 34 partite (2025-2026) Ungheria 32 partite (1950-1954)

L’ultima sconfitta della Spagna nei tempi regolamentari o supplementari risale a un’amichevole giocata a Londra il 22 marzo 2024 contro la Colombia. Da quella serata è cominciata la striscia che oggi vale il secondo posto assoluto, appaiata proprio all’Argentina di Lionel Scaloni, altra semifinalista dei Mondiali che domani, mercoledì 15, affronterà l’Inghilterra.

L’imbattibilità dei sudamericani è stata costruita tra il 2019 e il 2022. A interromperla fu la sorprendente sconfitta contro l’Arabia Saudita nella fase a gironi del Mondiale in Qatar.

Come nacque e finì il record dell’Italia

Il ciclo di imbattibilità degli Azzurri prese il via il 10 ottobre 2018, con l’1-1 casalingo contro l’Ucraina in amichevole a Genova.

Da quel pareggio la Nazionale di Mancini non conobbe più sconfitte per quasi tre anni, un percorso impreziosito dal trionfo all’Europeo dell’11 luglio 2021 e proseguito anche nelle prime fasi delle qualificazioni al Mondiale 2022, competizione a cui poi l’Italia non riuscì clamorosamente a partecipare.

La serie si interruppe il 6 ottobre 2021, quando proprio la Spagna si impose 2-1 a Milano nella semifinale di Nations League. Inoltre, quella fu la prima sconfitta interna dell’Italia in gare ufficiali dal lontano 1999. In totale, sulle 37 partite di imbattibilità, gli Azzurri avevano collezionato 28 vittorie (considerando solo quelle arrivate prima degli eventuali rigori) e nove pareggi.