Effetto Mondiale, l'Italia crolla nel ranking FIFA: peggior risultato dal 2019

La terza qualificazione ai Mondiali mancata dall’Italia sta producendo effetti anche ben oltre le settimane che hanno fatto seguito alla clamorosa sconfitta contro la Bosnia. Mentre la Nazionale sta cercando di ripartire – in attesa della nomina del nuovo Ct, dopo la scelta del presidente FIGC Giovanni Malagò di affidare a Poalo Maldini il ruolo di Direttore tecnico -, gli Azzurri continuano a scivolare nel ranking FIFA.

I risultati che sono maturati in queste settimane nella Coppa del Mondo hanno spinto l’Italia in basso fino al 15° posto in classifica, il peggior risultato della Nazionale dal giugno del 2019. In quell’occasione gli Azzurri si trovavano al 14° posto e da lì partì la scalata che culminò con la conquista degli Europei nel 2021 e con l’Italia che si arrampicò fino alla quarta posizione della graduatoria.