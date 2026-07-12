Effetto Mondiale, l'Italia crolla nel ranking FIFA: peggior risultato dal 2019

La terza qualificazione ai Mondiali mancata dall’Italia sta producendo effetti anche ben oltre le settimane che hanno fatto seguito alla clamorosa sconfitta contro la Bosnia. Mentre la Nazionale sta cercando di ripartire – in attesa della nomina del nuovo Ct, dopo la scelta del presidente FIGC Giovanni Malagò di affidare a Poalo Maldini il ruolo di Direttore tecnico -, gli Azzurri continuano a scivolare nel ranking FIFA.
I risultati che sono maturati in queste settimane nella Coppa del Mondo hanno spinto l’Italia in basso fino al 15° posto in classifica, il peggior risultato della Nazionale dal giugno del 2019. In quell’occasione gli Azzurri si trovavano al 14° posto e da lì partì la scalata che culminò con la conquista degli Europei nel 2021 e con l’Italia che si arrampicò fino alla quarta posizione della graduatoria.
Del resto, era inevitabile che gli Azzurri subissero – almeno in parte – l’effetto Coppa del Mondo. Ricordiamo, infatti, che la partecipazione alle fasi finali dei tornei continentali o mondiali fa solamente guadagnare punti a chi vince le partite nella fase a eliminazione diretta, senza toglierne a chi perde. I punti si possono perdere nel girone, ma con il Mondiale allargato le big sono riuscite (nella maggior parte dei casi) a evitare questa situazione. La mancata partecipazione alla Coppa del Mondo ha spinto quindi l’Italia ancora più in basso nel ranking.
Nel dettaglio, all’ultimo aggiornamento ufficiale del mese di giugno, prima che iniziasse la fase finale della Coppa del Mondo, l’Italia si trovava al 12° posto. Giunti alle semifinali della competizione, gli Azzurri sono scivolati in 15esima posizione venendo sorpassati anche da Colombia, Messico e Svizzera, grazie ai risultati che queste Nazionali hanno ottenuto nella manifestazione.
Di seguito, il Ranking FIFA aggiornato dopo le partite di questa notte:
- Francia – 1948,97 punti
- Argentina – 1943,47 punti
- Spagna – 1934,79 punti
- Inghilterra – 1889,42 punti
- Brasile – 1804,92 punti
- Marocco – 1803,99 punti
- Portogallo – 1787,85 punti
- Belgio – 1778,36 punti
- Olanda – 1775,54 punti
- Messico – 1754,30 punti
- Colombia – 1739,89 punti
- Germania – 1726,22 punti
- Croazia – 1723,05 punti
- Svizzera – 1710,88 punti
- Italia – 1704,73 punti