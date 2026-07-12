I Mondiali verso la finale: spettatori allo stadio oltre 6,5 milioni dopo i quarti

Nella notte tra sabato e domenica si sono conclusi gli incontri validi per i quarti di finale dei Mondiali 2026, che si stanno svolgendo tra Stati Uniti, Messico e Canada. Al termine dell’ultimo turno, che ha definito le quattro squadre ancora in lotta per il titolo di Campione del Mondo, sono 6,52 i milioni di spettatori che hanno affollato gli stadi, per una presenza media che supera abbondantemente i 65mila tifosi a partita.

Secondo l’analisi realizzata da Calcio e Finanza sulla base dei dati ufficiali della FIFA (sia quelli comunicati per quanto riguarda gli spettatori, sia relativamente alle capienze degli impianti), quasi tutti gli incontri andati in scena fino a questo momento hanno fatto registrare il sold out. In particolare, secondo i dati comunicati dalla Federcalcio mondiale, tutte le sfide valide per gli ottavi di finale e dei quarti (con la sola eccezione di Francia-Marocco) non hanno lasciato un buco libero sugli spalti.