I Mondiali verso la finale: spettatori allo stadio oltre 6,5 milioni dopo i quarti

Nella notte tra sabato e domenica si sono conclusi gli incontri validi per i quarti di finale dei Mondiali 2026, che si stanno svolgendo tra Stati Uniti, Messico e Canada. Al termine dell’ultimo turno, che ha definito le quattro squadre ancora in lotta per il titolo di Campione del Mondo, sono 6,52 i milioni di spettatori che hanno affollato gli stadi, per una presenza media che supera abbondantemente i 65mila tifosi a partita.
Secondo l’analisi realizzata da Calcio e Finanza sulla base dei dati ufficiali della FIFA (sia quelli comunicati per quanto riguarda gli spettatori, sia relativamente alle capienze degli impianti), quasi tutti gli incontri andati in scena fino a questo momento hanno fatto registrare il sold out. In particolare, secondo i dati comunicati dalla Federcalcio mondiale, tutte le sfide valide per gli ottavi di finale e dei quarti (con la sola eccezione di Francia-Marocco) non hanno lasciato un buco libero sugli spalti.
Nel complesso, il tasso di riempimento è stato pari al 99,73%, un dato altissimo spinto da ben 66 sfide che hanno fatto registrare il tutto esaurito. La gara più seguita nei quarti di finale è stata quella tra Spagna e Belgio, che si è giocata al Los Angeles Stadium. L’impianto accoglie infatti oltre 70mila spettatori, ed è il più grande tra quelli utilizzati per i match dei quarti.
Spettatori Mondiali 2026 – I numeri ufficiali secondo la FIFA
I numeri ufficiali potrebbero sembrare distanti dalle presenze effettive sugli spalti. Se in molti match il “pienone” allo stadio è stato evidente a un primo sguardo, durante altri incontri sono stati notati dei posti vuoti. Il tema è quello già discusso su Calcio e Finanza nel corso della stagione per quanto riguarda la classifica spettatori della Serie A: i numeri tengono infatti conto dei biglietti venduti e non delle presenze effettive allo stadio.
La stessa FIFA ha spiegato tramite un portavoce che «i dati ufficiali sull’affluenza riflettono il numero di biglietti scansionati e di spettatori presenti all’interno del perimetro dello stadio, anziché le valutazioni visive sull’occupazione dei posti in un determinato momento della partita. La FIFA lavora a stretto contatto con le autorità degli stadi e con i team di ticketing per garantire che tutti i dati pubblicati siano basati su informazioni operative verificate».