È il giorno della finale di Wimbledon: Sinner-Zverev in diretta in chiaro

L’appuntamento è per oggi, domenica 12 luglio, dalle ore 17.00 italiane . La finale sarà visibile in chiaro su TV8 , che ha inserito l’incontro nella propria programmazione ufficiale, con copertura dedicata a partire dal pomeriggio.

È il giorno della finale di Wimbledon 2026 . Jannik Sinner torna sul Centrale dell’All England Club per difendere il titolo conquistato un anno fa e affronta Alexander Zverev nell’ultimo atto del torneo londinese. La sfida Sinner-Zverev sarà trasmessa anche in diretta in chiaro , oltre alla copertura garantita da Sky.

Sinner-Zverev in diretta in chiaro: dove vedere la finale di Wimbledon

La finale Sinner-Zverev di Wimbledon 2026 sarà dunque disponibile gratuitamente su TV8. Per gli abbonati Sky, il match sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, mentre in streaming sarà possibile seguire l’incontro attraverso NOW e i servizi collegati all’offerta Sky.

La finale maschile chiuderà l’edizione 2026 di Wimbledon, disputata dal 29 giugno al 12 luglio sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra.

Per Sinner si tratta della possibilità di conquistare Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Nel 2025 l’azzurro era diventato il primo italiano a vincere il singolare maschile del torneo londinese, superando Carlos Alcaraz in quattro set nella finale.

Sinner a caccia del bis a Wimbledon

Il tennista italiano è arrivato nuovamente all’ultimo atto dopo aver battuto Novak Djokovic in semifinale con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Un successo netto che ha permesso al campione in carica di conquistare la seconda finale consecutiva a Wimbledon.

Dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, alla prima finale della carriera sui prati londinesi. Il tedesco ha superato in semifinale il britannico Arthur Fery e arriva all’appuntamento dopo il successo ottenuto al Roland Garros. Zverev è inoltre il primo tennista tedesco a raggiungere la finale maschile di Wimbledon dai tempi di Boris Becker nel 1995.

Sinner parte con un bilancio recente particolarmente favorevole negli scontri diretti con il tedesco: l’italiano ha vinto gli ultimi nove confronti tra i due e si presenta sul Centrale da campione in carica.

A che ora gioca Sinner contro Zverev oggi

La finale Sinner-Zverev è in programma oggi, domenica 12 luglio 2026, dalle ore 17.00 italiane sul Centre Court di Wimbledon. La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV8 e, per gli abbonati, sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Per Sinner l’obiettivo è confermarsi campione a Wimbledon e difendere il titolo conquistato nel 2025. Zverev cerca invece il primo successo della carriera sull’erba dell’All England Club. Tutto è pronto per l’ultimo atto del torneo londinese.