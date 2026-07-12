I Seattle Seahawks venduti per quasi 10 miliardi: è la cessione più ricca di sempre in NFL

Passaggio di proprietà da record nella NFL. Un gruppo guidato da Vinod Khosla, azionista di minoranza dei San Francisco 49ers, ha raggiunto un accordo per l’acquisto dei Seattle Seahawks. I termini economici dell’operazione non sono stati resi ufficialmente noti, ma secondo quanto riportato da Espn, il prezzo della cessione dovrebbe attestarsi a 9,612 miliardi di dollari (8,4 miliardi di euro), cifra che rappresenterebbe il nuovo record per la vendita di una franchigia NFL.
L’affare si posiziona alle spalle solamente della cessione dei Los Angeles Lakers in NBA, franchigia venduta per 10 miliardi di dollari nel 2025. L’operazione resta soggetta all’approvazione degli altri proprietari della lega. Una riunione straordinaria dovrebbe essere convocata alla fine di agosto per il via libera definitivo all’accordo. Come parte dell’intesa, la famiglia Khosla dovrà rinunciare alla propria partecipazione nei San Francisco 49ers, acquistata nel 2025. Il gruppo diventerà così azionista di controllo dei Seahawks.
«Siamo onorati di ricevere la responsabilità di diventare i prossimi custodi dei Seattle Seahawks – ha dichiarato Vinod Khosla a nome della famiglia –. Vogliamo costruire sul patrimonio di successi creato da Paul Allen e guadagnarci la fiducia dell’organizzazione e dei tifosi dei Seahawks».
La cessione dei Seahawks e l’eredità di Paul Allen
La franchigia è stata messa in vendita dopo la vittoria contro i New England Patriots nel Super Bowl di quest’anno. Dal 2018 i Seahawks erano formalmente controllati dal patrimonio del cofondatore di Microsoft Paul G. Allen, scomparso nello stesso anno. La sorella Jody Allen ha gestito la squadra in qualità di esecutrice del trust, seguendo le indicazioni lasciate dal fratello. Il piano prevede la vendita dei Seahawks e dei Portland Trail Blazers della NBA, con i proventi destinati in beneficenza.
Paul Allen aveva raggiunto un accordo per acquistare Seattle da Ken Behring nel 1996, con il passaggio di proprietà diventato ufficiale l’anno successivo. Un’operazione che all’epoca contribuì a evitare il possibile trasferimento della franchigia nel sud della California. Negli ultimi dieci anni i Seahawks hanno raggiunto i playoff in sette occasioni. La squadra gioca al Lumen Field, uno degli impianti considerati più difficili per le formazioni ospiti e oggetto di interventi per quasi 20 milioni di dollari in vista dei Mondiali di calcio del 2026.
Chi è Vinod Khosla, il nuovo proprietario dei Seahawks
Khosla è il fondatore di Khosla Ventures, società di venture capital che ha investito nelle fasi iniziali di aziende come OpenAI, DoorDash e Instacart. Secondo Forbes, il suo patrimonio personale è stimato in 13,8 miliardi di dollari.
Nel 2025 aveva fatto il proprio ingresso nella proprietà dei San Francisco 49ers, acquistando una quota del 3,1% sulla base di una valutazione della franchigia superiore agli 8,5 miliardi di dollari. Non è ancora chiaro quali altri investitori facciano parte del gruppo che parteciperà all’acquisizione dei Seahawks.
Con un valore di 9,612 miliardi, l’operazione supererebbe nettamente il precedente record all’interno della NFL. Nel 2023 il gruppo guidato da Josh Harris aveva acquistato i Washington Commanders per 6,05 miliardi di dollari, mentre l’anno precedente la famiglia Walton-Penner aveva rilevato i Denver Broncos per 4,65 miliardi. Il primato assoluto per una franchigia dello sport statunitense resta invece quello dei Los Angeles Lakers, con Mark Walter che nel 2025 ha raggiunto un accordo per acquistare la quota di maggioranza della squadra dalla famiglia Buss per 10 miliardi di dollari.