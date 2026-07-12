I Seattle Seahawks venduti per quasi 10 miliardi: è la cessione più ricca di sempre in NFL

Passaggio di proprietà da record nella NFL . Un gruppo guidato da Vinod Khosla , azionista di minoranza dei San Francisco 49ers, ha raggiunto un accordo per l’acquisto dei Seattle Seahawks . I termini economici dell’operazione non sono stati resi ufficialmente noti, ma secondo quanto riportato da Espn, il prezzo della cessione dovrebbe attestarsi a 9,612 miliardi di dollari (8,4 miliardi di euro), cifra che rappresenterebbe il nuovo record per la vendita di una franchigia NFL.

«Siamo onorati di ricevere la responsabilità di diventare i prossimi custodi dei Seattle Seahawks – ha dichiarato Vinod Khosla a nome della famiglia –. Vogliamo costruire sul patrimonio di successi creato da Paul Allen e guadagnarci la fiducia dell’organizzazione e dei tifosi dei Seahawks».

La cessione dei Seahawks e l’eredità di Paul Allen

La franchigia è stata messa in vendita dopo la vittoria contro i New England Patriots nel Super Bowl di quest’anno. Dal 2018 i Seahawks erano formalmente controllati dal patrimonio del cofondatore di Microsoft Paul G. Allen, scomparso nello stesso anno. La sorella Jody Allen ha gestito la squadra in qualità di esecutrice del trust, seguendo le indicazioni lasciate dal fratello. Il piano prevede la vendita dei Seahawks e dei Portland Trail Blazers della NBA, con i proventi destinati in beneficenza.

Paul Allen aveva raggiunto un accordo per acquistare Seattle da Ken Behring nel 1996, con il passaggio di proprietà diventato ufficiale l’anno successivo. Un’operazione che all’epoca contribuì a evitare il possibile trasferimento della franchigia nel sud della California. Negli ultimi dieci anni i Seahawks hanno raggiunto i playoff in sette occasioni. La squadra gioca al Lumen Field, uno degli impianti considerati più difficili per le formazioni ospiti e oggetto di interventi per quasi 20 milioni di dollari in vista dei Mondiali di calcio del 2026.

Chi è Vinod Khosla, il nuovo proprietario dei Seahawks

Khosla è il fondatore di Khosla Ventures, società di venture capital che ha investito nelle fasi iniziali di aziende come OpenAI, DoorDash e Instacart. Secondo Forbes, il suo patrimonio personale è stimato in 13,8 miliardi di dollari.