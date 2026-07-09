Wimbledon anche in chiaro: la semifinale di Sinner e la finale in onda su TV8

Un ottimo rientro dopo la prematura eliminazione al Roland Garros e che da ora in poi potrà essere visto da tutti i tifosi italiani. Infatti, nella giornata di oggi, Sky (detentore dei diritti tv per il torneo di Wimbledon) ha annunciato che oltre ai suoi abbonati, la sfida contro Djokovic sarà visibile anche in chiaro su TV8 .

Jannik Sinner è tornato a Wimbledon e ha centrato le semifinali del torneo che ha conquistato lo scorso anno. Il tennista italiano affronterà adesso Novak Djokovic , reduce dalla lunga battaglia contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Ma le novità non sono finite qui. Infatti, la pay tv di Comcast ha annunciato inoltre che anche la finalissima di questa edizione dello Slam sull’erba londinese sarà visibile in chiaro, sempre su TV8, indipendentemente dalla presenza o meno di Sinner nell’atto finale in programma domenica pomeriggio. Il programma di Wimbledon prevede oggi la prima semifinale fra Arthur Ferry, che ha eliminato ai quarti Flavio Cobolli, e Alexander Zverev, vincitore del suo primo Slam al Roland Garros.

Va sottolineato che, nonostante la lista degli eventi da mandare in onda in chiaro sia stata approvata e pubblicata dall’AgCom, non è previsto alcun obbligo per i broadcaster che hanno comprato i diritti di trasmissione prima della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. E Wimbledon rientra in questa casisitca. Ovviamente poi la scelta rimane in mano completamente ai broadcaster che poi possono decidere, come fatto da Sky in questa occasione, di trasmettere un dato evento anche in chiaro.