Il Mondiale 2026 si avvicina alla conclusione e sono rimaste in corsa soltanto otto Nazionali, che scenderanno in campo per i quarti di finale a partire da questa sera, con la prima sfida che mette di fronte Francia e Marocco. Tutte le partite restanti si disputeranno in stadi degli Stati Uniti. Con il torneo ormai così avanzato, il regolamento assume sempre maggiore importanza.
In particolare, il tema dei cartellini gialli tiene molte Nazionali con il fiato sospeso in vista dei quarti di finale, potendo rappresentare un fattore determinante in ottica semifinali.
Mondiale regolamento squalifiche: quando si azzerano i cartellini gialli?
Il regolamento FIFA stabilisce due momenti in cui il conteggio delle ammonizioni si azzera: al termine della fase a gironi e nuovamente dopo i quarti di finale. Questa misura punta a evitare che i giocatori si trascinino squalifiche fino alle ultime fasi del torneo soltanto per accumulo di ammonizioni.
Una volta superato il turno dei quarti, i calciatori che arrivano in semifinale iniziano quella fase con la casella delle sanzioni di fatto ripulita, indipendentemente dal fatto che avessero ricevuto una sola ammonizione nei turni precedenti. Ma se un giocatore riceve il secondo cartellino giallo nei quarti, salterà la semifinale.
Mondiale regolamento squalifiche: i calciatori a rischio
Con questo sistema, nessun giocatore potrà saltare la finale del Mondiale per accumulo di cartellini gialli, ma soltanto in caso di espulsione per rosso diretto o per doppia ammonizione rimediata nella stessa partita.
Questi sono i 20 giocatori diffidati delle otto nazionali rimaste, divisi per partita:
Francia-Marocco
- Manu Koné (Francia)
- Michael Olise (Francia)
- Bradley Barcola (Francia)
- Issa Diop (Marocco)
- Achraf Hakimi (Marocco)
- Anas Halhal (Marocco)
- Bilal El Khannouss (Marocco)
- Azzedine Ounahi (Marocco)
Spagna-Belgio
- Ferran Torres (Spagna)
- Brandon Mechele (Belgio)
Norvegia-Inghilterra
- Antonio Nusa (Norvegia)
- Matt O’Riley (Danimarca)
- Odeluga O’Reilly (Inghilterra)
- Marc Gehi (Inghilterra)
- Jude Bellingham (Inghilterra)
- Declan Rice (Inghilterra)
Argentina-Svizzera
- Gonzalo Montiel (Argentina)
- Miro Muheim (Svizzera)
- Granit Xhaka (Svizzera)
- Denis Zakaria (Svizzera)
Tutti questi calciatori salteranno l’eventuale semifinale in caso di cartellino giallo nei quarti. Se nessun caso di questo tipo si dovesse verificare, le ammonizioni saranno azzerate e a partire dalla semifinale l’unico modo di saltare l’ultimo atto sarà farsi espellere direttamente in semifinale (con un rosso diretto o con un doppio cartellino giallo).