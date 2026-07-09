Il Mondiale 2026 si avvicina alla conclusione e sono rimaste in corsa soltanto otto Nazionali, che scenderanno in campo per i quarti di finale a partire da questa sera, con la prima sfida che mette di fronte Francia e Marocco. Tutte le partite restanti si disputeranno in stadi degli Stati Uniti. Con il torneo ormai così avanzato, il regolamento assume sempre maggiore importanza.

In particolare, il tema dei cartellini gialli tiene molte Nazionali con il fiato sospeso in vista dei quarti di finale, potendo rappresentare un fattore determinante in ottica semifinali.

Mondiale regolamento squalifiche: quando si azzerano i cartellini gialli?

Il regolamento FIFA stabilisce due momenti in cui il conteggio delle ammonizioni si azzera: al termine della fase a gironi e nuovamente dopo i quarti di finale. Questa misura punta a evitare che i giocatori si trascinino squalifiche fino alle ultime fasi del torneo soltanto per accumulo di ammonizioni.