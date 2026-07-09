Mario Orfeo lascia la direzione di Repubblica. Il giornalista classe 1966 si è dimesso dal suo ruolo di direttore, assunto il 7 ottobre 2024, a causa di alcune incomprensioni con il nuovo editore.
Orfeo, inoltre, accetterà l’offerta ricevuta di recente di diventare il nuovo direttore di Quotidiano Nazionale. La carriera giornalistica di Orfeo inizia proprio da Repubblica, dove nel 1990 entra nella neonata redazione napoletana del quotidiano, per poi trasferirsi a Roma nel 1993. Nel 2002 viene scelto come direttore de Il Mattino di Napoli.
Nel 2009 diventa direttore del TG2, incarico che ricopre fino al 2011 quando assume la direzione de Il Messaggero e l’anno dopo rientra in Rai come direttore del TG1 diventando anche per un anno, dal 2017 al 2018, direttore generale della televisione di Stato.
Nel 2020 diventa, con la nomina a direttore del TG3 il primo giornalista ad aver assunto la direzione di tutti e tre o telegiornali Rai. Ruolo che ricopre fino all’ottobre 2024 quando torna a Repubblica, questa volta da direttore, per sostituire Maurizio Molinari. Incarico che, come detto, adesso lascia.