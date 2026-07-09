Il nuovo Camp Nou pesa sui conti del Barça: Morningstar rivede l’outlook da positivo a stabile

In altre parole, Morningstar DBRS non peggiora il voto assegnato al club, ma segnala che il miglioramento atteso richiederà più tempo del previsto. Il motivo principale è legato al progetto Espai Barça , la grande riqualificazione dello Spotify Camp Nou, e ai nuovi finanziamenti previsti per sostenere il club nella fase finale dei lavori.

Morningstar DBRS conferma il rating del Barcellona a BBB, ma rivede le prospettive sul club catalano. L’agenzia ha infatti mantenuto invariato il giudizio sull’affidabilità finanziaria della società presieduta da Joan Laporta, ma ha modificato l’outlook — cioè la prospettiva futura sul rating — da positivo a stabile.

La situazione dovrebbe però migliorare negli anni successivi. Secondo l’agenzia, il rapporto debito/EBITDA dovrebbe scendere a circa 5,7 volte nel 2028 e a 4,5 volte nel 2029. Il miglioramento atteso dipende soprattutto dal progressivo ritorno a pieno regime dello Spotify Camp Nou rinnovato. Con il nuovo stadio, il Barcellona conta infatti di aumentare in modo significativo i ricavi. Il club dovrebbe beneficiare di maggiori incassi nei giorni delle partite, più presenze, crescita dei posti VIP, dell’hospitality e degli eventi organizzati anche al di fuori delle gare.

Nel breve periodo, quindi, il peso del debito è destinato ad aumentare. Morningstar DBRS prevede che il rapporto tra debito ed EBITDA — un indicatore che mette a confronto il debito con la capacità del club di generare utili operativi, prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti — possa arrivare a circa 9,7 volte nell’esercizio 2027. Il calcolo esclude le plusvalenze da trasferimenti dei calciatori, perché considerate ricavi meno stabili rispetto a quelli ordinari.

Queste risorse serviranno soprattutto a rafforzare la liquidità — cioè il denaro disponibile per far fronte alle esigenze quotidiane — e a coprire il capitale circolante, ovvero le necessità finanziarie operative del club. La misura si è resa necessaria anche per i ritardi nella riqualificazione dello Spotify Camp Nou.

Stima sui ricavi oltre 1,2 miliardi entro il 2028

Nello scenario previsto da Morningstar DBRS, i ricavi complessivi del Barça dovrebbero superare 1 miliardo di euro nell’esercizio 2026 e salire fino a circa 1,2 miliardi entro il 2028, quando il Camp Nou dovrebbe avvicinarsi alla piena operatività.

Nonostante le difficoltà finanziarie di breve periodo, Morningstar DBRS continua a considerare forte il profilo del Barcellona. Il club resta uno dei marchi più importanti dello sport mondiale, con oltre 425 milioni di follower sui social media, ricavi diversificati tra diritti tv, sponsor, merchandising e stadio, oltre a una presenza abituale nelle principali competizioni nazionali ed europee.

L’agenzia sottolinea anche il ruolo delle regole finanziarie della Liga, considerate un elemento utile a mantenere disciplina nei conti e stabilità nei ricavi. Questi punti di forza compensano in parte i rischi legati al debito elevato e al completamento del progetto Camp Nou. In futuro, Morningstar DBRS potrebbe migliorare il rating se il Barcellona completasse con successo il nuovo stadio, aumentasse stabilmente utili e flussi di cassa e riuscisse a ridurre il rapporto debito/EBITDA sotto 4,5 volte in modo duraturo.

Al contrario, potrebbero arrivare pressioni negative se il club aumentasse ancora il debito oltre le attese, oppure se i lavori dello stadio subissero nuovi ritardi, costi aggiuntivi o modifiche tali da ridurre il denaro disponibile per il club. Un peggioramento del rating potrebbe arrivare anche se il rapporto debito/EBITDA restasse sopra 7 volte nell’esercizio 2029.