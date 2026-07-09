Nuovo scontro all'orizzonte con la FIFA, la UEFA chiude al ritorno delle squadre russe

La decisione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) di riammettere le squadre russe in vista delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 – anche se rimane il bando al momento su inno e bandiera – oltre alle proteste di alcune istituzioni nazionale, Ucraina in prima fila, ha suscitato la pronta reazione della UEFA che sta già pensando di bloccare sul nascere ogni possibilità di riaccogliere le squadre di club e la nazionale russa nelle proprie competizioni. A riportarlo è il quotidiano britannico The Guardian.

Tornando alla Russia, in questa occasione la UEFA non ha rilasciato un commento, almeno al momento, ma è comunque ben chiara l’intenzione di bloccare qualsiasi tentativo di riammissione delle squadre di club e della nazionale russa. Inoltre, dalla UEFA passano anche i Mondiali, che ovviamente sono un torneo FIFA, ma per quanto riguarda le qualificazioni, queste avvengono sotto l’egida dell’organo europeo. Una posizione questa che è appoggiata in toto, come detto, da alcune federazioni nazionali, come quelle inglese, tedesca e francese. Un fattore importante è inoltre rappresentato dalle prossime elezioni con Ceferin che punta alla rielezione.

Nella stessa posizione è Infantino, che però al contrario ha già aperto a una possibile riammissione della Russia nelle competizioni FIFA, come dimostra la partecipazione della nazionale russa maschile Under 15 ai Mondiali di categoria dello scorso ottobre in Azerbaigian. Inoltre, i rapporti con Vladimir Putin vengono descritti come molto buoni sin dall’organizzazione della Coppa del Mondo del 2018.