Milan, Estupinan in uscita: quanto vale a bilancio e la possibile plusvalenza

Il Milan ha aperto ufficialmente la sua stagione 2026/27 con il raduno a Milanello iniziato ieri, lunedì 13 luglio, con il mercato che ha già consegnato al tecnico Ruben Amorin già due acquisti: Gonçalo Ramos e Mario Gila, quest’ultimo già al lavoro, mentre il portoghese godrà di ancora qualche giorni di vacanza post Mondiali.

Ora però il mercato del Milan entra nella fase più delicata, quella delle uscite. Mentre si attende ancora un’offerta concreta per Rafael Leao, il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Pervis Estupinan. Il terzino ecuadoriano non si è ancora presentato a Milanello perché reduce dall’impegno con la propria nazionale al Mondiale, ma il suo futuro sembra ormai lontano da Milano. La pista più concreta porta all’Aston Villa, che avrebbe individuato in lui il rinforzo ideale per la fascia sinistra richiesto direttamente da Unai Emery, che lo ha avuto al Villarreal.