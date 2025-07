Dopo gli acquisti di Luka Modric e Samuele Ricci, e a seguito dell’arrivo di Pietro Terracciano come secondo portiere, il Milan ha ufficializzato nella giornata odierna il suo quarto acquisto estivo. La trattativa con il Brighton per Pervis Estupinan si è conclusa positivamente e il laterale si è trasferito in rossonero, agli ordini di Massimiliano Allegri.

Estupinan viene dall’Ecuador, sarà uno dei due terzini titolari e prenderà idealmente il posto di Theo Hernandez, passato all’Al Hilal. Il calciatore ha 27 anni e ancora tanto calcio davanti, dopo avere giocato per tre stagioni in Premier League con ottimi risultati, due di queste agli ordini di un altro tecnico italiano: Roberto De Zerbi.

Quanto guadagna Estupinan? L’impatto dell’operazione sui conti

Ma come impatterà questa operazione sui conti del Milan? Quanto costerà il calciatore ai rossoneri? Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, l’affare si sarebbe chiuso sulla base di 17 milioni di euro fissi, ai quali aggiungere ulteriori 2 milioni di bonus.

Considerando che il calciatore ha firmato un’intesa della durata di cinque anni (fino al 2030), la quota ammortamento dovrebbe essere pari a 3,4 milioni di euro. A questa cifra si dovrebbe aggiungere poi lo stipendio da 2,5 milioni di euro netti, che al lordo si traducono in 4,63 milioni lordi. Il costo complessivo per il 2025/26 sarà dunque pari a 8,03 milioni di euro.