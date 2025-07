Il piano del ManUTD: fino a 4mila sterline per la prelazione sull'abbonamento nel nuovo stadio 

Il Manchester United sta valutando di far pagare ai tifosi fino a 4.000 sterline (circa 4.600 euro, al cambio attuale), esclusivamente per il diritto di acquistare un abbonamento nel nuovo stadio che i Red Devils stanno progettando di costruire.

Secondo quanto appreso dal Daily Mail, tra le proposte presentate ai tifosi dai consulenti statunitensi di CSL International ci sarebbe l’introduzione, destinata sicuramente a fare discutere, di un sistema chiamato “Personal Seat Licence” (PSL), molto comune negli Stati Uniti ma finora mai utilizzato in Premier League.

Sebbene i dirigenti dello United abbiano sottolineato che non è stata presa alcuna decisione definitiva e che ci si trova ancora in una fase esplorativa, tale misura costringerebbe i tifosi a pagare migliaia di sterline solo per ottenere il diritto di acquistare l’abbonamento, che andrebbe poi pagato separatamente.

Il sistema, spesso utilizzato oltreoceano per finanziare in parte la costruzione di nuovi stadi, garantirebbe ai tifosi che acquistano una PSL il diritto di prelazione su quel posto per i successivi 30 anni. Tuttavia, se in un determinato anno non venisse rinnovato l’abbonamento, la licenza sarebbe automaticamente persa.

Dopo l’arrivo del co-proprietario Sir Jim Ratcliffe e del suo gruppo Ineos, il Manchester United ha presentato un progetto preliminare per un nuovo stadio da 100.000 posti, firmato dall’architetto di fama mondiale Lord Norman Foster (lo stesso con cui Inter e Milan stanno lavorando per il nuovo San Siro), da costruire accanto all’attuale Old Trafford.

Si prevede che la realizzazione dell’impianto costi oltre 2 miliardi di sterline (circa 2,3 miliardi di euro). Il club punta a ottenere fondi pubblici per le infrastrutture nell’ambito di un vasto progetto di riqualificazione urbana, ma finanzierà autonomamente la costruzione dello stadio. L’obiettivo è inaugurare il nuovo stadio nella stagione 2031/32, ma la situazione è complicata dalla mancata acquisizione del Freightliner Terminal, dietro la Stretford End, ritenuto fondamentale per il progetto.

Fonti interne al club hanno ribadito che l’introduzione della PSL è solo un’ipotesi, parte di un’ampia analisi sulle possibili strategie di prezzi e biglietteria nel nuovo stadio. Le opzioni sono state discusse con gruppi di tifosi (abbonati, soci e clienti corporate) durante la seconda settimana di luglio. Secondo lo United, si trattava di idee preliminari presentate per capire quali proposte avessero più riscontro e quali necessitassero di essere rielaborate. È stato aggiunto che seguirà un sondaggio rivolto a tutti i tifosi.

L’opposizione a un sistema di PSL sarebbe con ogni probabilità molto forte. Per la prossima stagione, gli abbonamenti per adulti costeranno ai tifosi dello United tra 608 e 1.121 sterline, con un aumento del 5%. La maggior parte delle franchigie di NFL utilizza un qualche tipo di sistema PSL. Al Levi’s Stadium, casa dei San Francisco 49ers, le licenze possono arrivare fino a 60.000 sterline, anche se è possibile pagare a rate.