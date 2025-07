Il presidente della Commissione Attività produttive, Alberto Luigi Gusmeroli (Lega), ha comunicato ufficialmente la richiesta di audizione al nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa. «Prosegue il costruttivo lavoro di interlocuzione fra il Parlamento e Stellantis – ha dichiarato Gusmeroli –, con lo scopo di tutelare la competitività dei nostri siti produttivi e conseguentemente i posti di lavoro in ambito Automotive».

«Ho chiesto al nuovo CEO Antonio Filosa di intervenire in audizione, ottenendone la disponibilità dopo la presentazione del nuovo piano industriale dell’azienda. Continua dunque il costante e serrato confronto sul mantenimento degli impegni industriali assunti da Stellantis in Italia: obiettivi delineati in questi mesi anche grazie al positivo dialogo intercorso con la commissione Attività produttive della Camera che ho l’onore di presiedere», ha concluso il presidente della Commissione Attività produttive.

Filosa, nominato ufficialmente come nuovo CEO di Stellantis nei mesi scorsi, ha preso il posto del dimissionario Carlos Tavares. Il manager aveva lasciato il colosso dell’automotive (di cui Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, è primo azionista) a inizio dicembre del 2024.