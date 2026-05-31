Milan, Leao si mette sul mercato: «Voglio provare una nuova sfida». Quanto vale a bilancio e la possibile plusvalenza

Il portoghese ha detto chiaramente di essere pronto per rilanciarsi in un altro campionato dopo sette stagioni con la maglia rossonera.

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
Milan cessione Leao
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

«Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch’io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan».

In uno dei momenti più delicati della storia recente del Milan, con il club alla ricerca di una nuova dirigenza e un nuovo allenatore dopo il fallimento Champions della stagione appena conclusa, Rafael Leao lancia la bomba dal portogallo. In un’intervista a SportTV, a pochi giorni dal via del Mondiale, l’attaccante ha dichiarato di essere pronto a lasciare i rossoneri dopo sette stagioni per mettersi in gioco in un’altra realtà.

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Troppo presto per capire quale sarà la nuova destinazione del giocatore, tra Spagna, Inghilterra o magari la milionaria Arabia Saudita, ma quel che è certo è che Leao ha appeso il cartello “vendesi” fuori dalla porta: «Adesso la cosa più importante è il Mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento, valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera e continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo», ha concluso.

Milan cessione Leao – Il valore del portoghese a bilancio

Una patata bollente per il Milan in una stagione già complicata. Il club rossonero dovrà trovare il modo di cedere il giocatore e non sarà facile giocare sul prezzo ora che lo stesso Leao si è esposto in maniera così evidente. Ma quanto vale a oggi Rafael Leao a bilancio? Quanto costa al Milan ogni stagione? E quanto dovrebbero incassare i rossoneri per generare una plusvalenza? 

Partendo dai dati ufficiali, il costo storico di Leao al 30 giugno 2025 è pari a 49,5 milioni di euro (cifra comprensiva della multa che il Milan ha pagato per risolvere un vecchio contenzioso tra il giocatore e lo Sporting Lisbona). Il suo valore residuo alla stessa data era pari a 16,8 milioni di euro, cifra che al 30 giugno 2026 scenderà a 11,2 milioni di euro. 

Milan cessione Leao – La possibile plusvalenza

E’ questa, dunque, la cifra che il Milan dovrà incassare per evitare quantomeno di registrare una minusvalenza. Qualunque corrispettivo superiore a questo consentirebbe ai rossoneri di mettere a referto una plusvalenza. Se il giocatore fosse ceduto prima del 30 giugno (ipotesi complicata), la cessione avrebbe effetto sui conti 2025/26, con il club rossonero che ha già superato i 100 milioni di euro di plusvalenze. In caso contrario, aiuterebbe il bilancio 2026/27. 

Non soltanto, l’effetto positivo in caso di cessione aumenterebbe per via dei costi che il Milan non dovrebbe più sostenere per l’attaccante: oltre 12,1 milioni di euro nella stagione 2025/26, tra stipendio lordo e quota ammortamento. Questa la cifra che il club rossonero risparmierebbe nell’esercizio 2026/27, anche se Leao andrà chiaramente sostituito per una stagione che, seppur senza la Champions League, sarà più densa di appuntamenti rispetto a quella appena terminata.

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