In uno dei momenti più delicati della storia recente del Milan, con il club alla ricerca di una nuova dirigenza e un nuovo allenatore dopo il fallimento Champions della stagione appena conclusa, Rafael Leao lancia la bomba dal portogallo. In un’intervista a SportTV, a pochi giorni dal via del Mondiale, l’attaccante ha dichiarato di essere pronto a lasciare i rossoneri dopo sette stagioni per mettersi in gioco in un’altra realtà.

«Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch’io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato . Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan».

Troppo presto per capire quale sarà la nuova destinazione del giocatore, tra Spagna, Inghilterra o magari la milionaria Arabia Saudita, ma quel che è certo è che Leao ha appeso il cartello “vendesi” fuori dalla porta: «Adesso la cosa più importante è il Mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento, valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera e continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo», ha concluso.

Milan cessione Leao – Il valore del portoghese a bilancio

Una patata bollente per il Milan in una stagione già complicata. Il club rossonero dovrà trovare il modo di cedere il giocatore e non sarà facile giocare sul prezzo ora che lo stesso Leao si è esposto in maniera così evidente. Ma quanto vale a oggi Rafael Leao a bilancio? Quanto costa al Milan ogni stagione? E quanto dovrebbero incassare i rossoneri per generare una plusvalenza?

Partendo dai dati ufficiali, il costo storico di Leao al 30 giugno 2025 è pari a 49,5 milioni di euro (cifra comprensiva della multa che il Milan ha pagato per risolvere un vecchio contenzioso tra il giocatore e lo Sporting Lisbona). Il suo valore residuo alla stessa data era pari a 16,8 milioni di euro, cifra che al 30 giugno 2026 scenderà a 11,2 milioni di euro.